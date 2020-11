Packaging ecosostenibile, Conai premia Isolconfort

Il Bando ideato per promuovere e valorizzare la sostenibilità ambientale degli imballaggi e promosso da Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, ha premiato le soluzioni di packaging più innovative ed ecosostenibili immesse sul mercato nel biennio 2018-2019.

La giuria ha vagliato circa 300 progetti ed eletto le aziende produttrici e utilizzatrici di imballaggi che si sono distinte per aver migliorato il proprio packaging in ottica ecosostenibile.

Isolconfort, presente nel nord d’Italia con tre stabilimenti produttivi (a San Vito al Tagliamento, Cologna Veneta e Pozzolo Formigaro), è stata selezionata per aver realizzato una nuova gamma di contenitori termici ideali per il confezionamento, trasporto e conservazione a temperatura controllata di alimenti caldi e freddi come pesce fresco, cibi surgelati, frutta e verdura, piatti pronti per take away e spedizioni e-commerce.

Gli imballaggi in polistirolo garantisco prestazioni eccezionali per conservare il cibo, sono salubri e igienici ma hanno anche eccellenti performance termiche: un prodotto conservato in un imballo in polistirolo può mantenere più a lungo la freschezza riducendo lo spreco di alimenti deteriorati.

La nuova gamma di scatole termiche è stata oggetto di diversi miglioramenti, apportati per offrire al mercato un prodotto molto più versatile. Il design delle casse è stato progettato con cura per renderle modulari, compartimentabili e compatibili con altri formati della linea, permettendo un’ottimizzazione nello stoccaggio ma anche nel trasporto con un aumento del volume trasportato e una riduzione della presenza di camion su strada.

Le casse in polistirolo sono 100% riciclabili e, la loro produzione, vede l’impiego di 98% di aria e solo del 2% di materiale per questo sono così leggere.

Isolconfort ha fatto dell’ecosostenibilità uno dei suoi punti di forza e da anni è impegnata a ridurre l’impatto ambientale dei propri prodotti sia imballaggi che isolanti per l’edilizia e a promuoverne il loro riciclo e riuso nell’ottica di una concreta economia circolare.