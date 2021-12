L'Associazione Sostenitori Tradizioni Friulane di Pagnacco non vuole rinunciare al pignarul. A spiegare la ragioni è il presidente, Sergio Freschi, che sottolinea l'importanza di mantenere in vita questo appuntamento, anche senza pubblico e assembramenti.

"Sono presidente, mio malgrado, data l’assenza di candidature e a una progressiva emorragia di soci, della Associazione Sostenitori Tradizioni Friulane di Pagnacco: un manipolo di irriducibili non più giovanissimi con l’appoggio occasionale di qualche giovincello presente più per dovere che per sincero entusiasmo. Siamo in pochi, è vero, ma capaci di costruire, sacrificando sabati e domeniche per quasi tre mesi, un pignarul di generose dimensioni usando solo ed esclusivamente ramaglie e legna di scarto", si legge nella sua lettera.

"Un lavoro immane di produzione di fascetti e di sistemazione dei numerosi conferimenti di ramaglie varie da parte di giardinieri nostri compaesani o di semplici concittadini. I lavori iniziano da metà ottobre e il pignarul viene costruito su un terreno in gestione della Azienda Agricola Universitaria, in una posizione invidiabile, dominante il paese e la pianura friulana".

"Voglio qui pubblicamente ringraziare il professor Edi Piasentier per la solerzia con cui annualmente ci concede l’utilizzo del terreno esterno al Parco Rizzani con vincoli assolutamente condivisibili e tempi ragionevoli. L’anno scorso, come si ricorderà, il pignarul si ridusse a un falò fatto in presenza dei soci e senza pubblico che, tradizionalmente, partecipava con entusiasmo e calore a questa manifestazione riempiendoci d’orgoglio e soddisfazione e contribuendo a rimpinguare le nostre casse con offerte volontarie molto gradite che andavano ad appianare gli esborsi per le varie e numerose spese, le assicurazioni, gli approvvigionamenti per il vettovagliamento offerto gratis durante la festa".

"Per noi è stato un colpo basso, parato in virtù delle riserve degli anni precedenti. Credevamo fosse stato raggiunto il punto più basso dovuto alla pandemia, invece è di questi giorni il decreto che vieta qualsiasi evento e per scongiurare eventuali assembramenti. Ciò che lascia basiti e assolutamente esterrefatti, è l’invito fatto ai Sindaci da parte del Prefetto, a non autorizzare le accensioni dei pignarul neppure in assenza di pubblico come l’anno passato. Molte domande sorgono spontanee: qual è l’estrema ratio che ha portato a questa decisione? La strategia adottata per un anno è stata valida visto che l’anno passato abbiamo acceso il pignarul fra i soci, mentre quest’anno ci viene vietato? Perché riti religiosi e riti pagani non vengono trattati alla stessa stregua? Perché un evento senza pubblico, all’aperto viene considerato più soggetto a contagi mentre riti al chiuso, no?", si chiede Freschi.

"Per quale ragione si può andare allo stadio, alla partita dei dilettanti o a gare ciclistiche, o podistiche con numerosi concorrenti, accompagnatori e naturalmente pubblico e a un rito popolare di rilevanza storica, no, seppur senza pubblico? Perché i soggetti di questi tempi vengono considerati sudditi incapaci e non cittadini responsabili? Ma la notizia che ci ha davvero sconcertati è stata quella di ritenere il pignarul di Coia di Tarcento l’unico al quale poteva essere concessa l’accensione. Senza nulla togliere alla rilevanza storica, alla tradizione secolare del pignarul di Tarcento, ci siamo sentiti offesi per tre motivi principali. Primo: la tradizione popolare del pignarul è un rito celtico che appartiene a tutti i friulani e non solo, e tutti sono partecipi e primattori. Secondo: ritenere che un pignarul sia più importante degli altri e non ci sia pari dignità sia assurdo, ma ciò che è inconcepibile, dal mio punto di vista, è che si sostituisca agli altri. Terzo: i nostri 57 anni di pignarul pagnacchesi senza interruzioni, ci spingono a rivendicare un nostro spazio, la presenza attiva a questa tradizione radicata che accomuna la cittadinanza", continua il presidente.

"Infine, vorrei fare un appunto e un appello a tutte le varie organizzazioni regionali che difendono, mantengono, divulgano la cultura di questa terra di confine con più di un millennio di storia, con una sua lingua, un territorio, una storia assolutamente unica e particolare. Bisogna muoversi, ribellarsi e non subire, affinché questi riti, questi segni distintivi del nostro essere comunità, della nostra comunità, non subiscano un oltraggio. Infine ,vorrei esprimere il grosso dispiacere e il rammarico per coloro, associazioni e non, che hanno rinunciato alla costruzione dei pignarui o hanno abbandonato l’idea strada facendo. Per loro e per tutti i friulani una promessa: il pignarul di Pagnacco brucerà il 6 gennaio, non so l’ora o chi lo accenderà, ma il cielo accoglierà le sue lingue di fuoco, lo potrete vedere da lontano il suo bagliore e il suo fumo a divinar responsi".

"In ultimo come omaggio alla nostra terra, alla nostra gente, al pignarul, il testo di una mia canzone a lui dedicata".

PIGNARUL

Pignarul c’al sgrifigne el cil, c’al conte i nui e jur fas el fil

C’al insegne, che al tapone, damps di ent fur di pupil

Pignarul odor di fump, di chel bon, di chel salvadi

Che ti stice, che ti uce, che al jemple el nas e nol puce

E bidons di brulè di fa fur e ridadis di fa vegne scur

Ligrie che jemple sornadis di un mont che al va devant daur

Pignarul un grump di amis che no vuelin lassasi in pas

Che no san se son lidris e di ghioldi no jur displas

Pignarul c’al induvine la miserie o la furtune

Che ti sburte vie, lontan, o ti dis che je anade buine

Pignarul che le an pichiade mal vistude e sbarlufide

Lassù in alt a chiaval de scove, vechie,brute e strisinide

Pignarui come chiandelis plantadis pal Friul

Lagrimis di lus a vaè un an c’al mur

A brusà el temp che nol torne, par cerent di mior e di gnuf,

A speta el dordei c’al sorne el so nit cun cualchi uf.

Pignarul c’al consume el scur come che fos binore

C’al lasse di semence cinise e fump di bore

Pignarul une grande fieste par no e pe ent foreste

Un viac te nestre storie che el fuc al ten in vite apueste.