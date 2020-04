Palestre a domicilio ai tempi del lockdown

Orfani delle ore di allenamento sudando e faticando nei centri sportivi, moltissimi friulani si sono adattati a praticare sport in casa. Merito dei numerosi istruttori che hanno subito adattato le proprie lezioni alla fruizione ‘da schermo’. Online o in televisione, non è così difficile seguire una lezione per mantenersi in forma, aiutando anche l’umore. Non perdere il contatto con gli iscritti è stato il primo impulso che ha spinto questi coach a reinventarsi online, ma tutti concordano nel ritenere questa una possibile alternativa al’assembramento nelle palestre. Ecco allora una selezione di varie attività fruibili tranquillamente attraverso la tv o il pc.

Yoga: per ritrovare la serenità

“Alla fine della prima settimana di quarantena sono riuscita a organizzarmi per offrire lezioni dal mio salotto – commenta Cristina Lizzi, istruttrice al Power yoga Italy di Tavagnacco -. Sono partita da un concetto semplicissimo: a me fa piacere allenarmi, perché non dovrebbe essere lo stesso per i miei allievi? Allora ho iniziato con le dirette Facebook, ogni mattina alle 10, condividendo quello che è il mio lavoro e la mia passione. Le tipologie di esercizi sono differenti, si va dal ‘gentle yoga’, più rilassante, allo ‘yoga per sportivi’, più tosto, fino al ‘power funcional’, il più intenso. In questo periodo l’allenamento non è solo una questione fisica, ma aiuta molto a liberare la mente”.

Arti marziali: allenare corpo e spirito

Tutto il team degli istruttori della Corpo Libero Ssd (con sede a Ronchi dei Legionari, Feletto Umberto e Udine) si è messo a disposizione per tenere aperto un canale di contatto con gli iscritti, soprattutto i più giovani. Dal wushu al sanda, dal qigong alla danza del ventre non c’è davvero che l’imbarazzo della scelta. “Abbiamo praticamente ricostruito la nostra palestra attraverso una piattaforma online - spiega Francesco Callegari -. A disposizione ci sono già 230 video. In queste settimane difficili abbiamo cercato di stare vicino in questo modo ai nostri iscritti. Questo è anche il motivo per cui i nostri istruttori insegnano da casa: per far passare con maggior forza il messaggio di distanziamento sociale e per metterci tutti nelle condizioni di allenarci in uno spazio non sempre ideale come quello di casa”.

Fitness: restare in forma a ritmo latino

È una sferzata di energia l’attività che propone l’istruttore Marcos Paulo Pereira Almeida, titolare della palestra So Alegria di Tricesimo. “Sono brasiliano d’origine, ma vivo in Italia da 15 anni e da 10 ho aperto la mia palestra. Quando è iniziata l’emergenza ho cercato di organizzarmi. Una volta ottenuto il permesso grazie anche all’amministrazione comunale, ho iniziato a registrare le dirette Facebook per stare vicino ai miei clienti. L’attività che propongo, dalla zumba all’aeroboxe, al functional, ogni giorno alle 17, cambia sempre, secondo un calendario che ho pubblicato sul mio profilo. La base degli esercizi che propongo sono il ritmo – rigorosamente latino! – e il divertimento”.

Crossfit: usare al meglio la 'macchina perfetta'

“La nostra disciplina, il crossfit, ha lo scopo di accrescere lo stato di fitness delle persone per aumentarne la salute – sottolinea Emmanuele Riosa, coach e titolare di Crossfit Tarcento -. In questo periodo ci teniamo in contatto con gli iscritti attraverso le nuove tecnologie, ma il vero ‘problema’ sono gli attrezzi. Quelli della palestra li abbiamo distribuiti tra gli atleti, ma in questo periodo dobbiamo fare di necessità virtù e sfruttare gli strumenti a nostra disposizione, a partire dal pavimento. Le lezioni online sono nate per rispondere alle esigenze di questo periodo, ma, nonostante non piacciano a tutti, molti dei nostri associati si riprendono mentre si allenano e poi ci inviano i video, in modo che io possa correggerli o spiegare meglio gli esercizi”.

Aerobica: sport a distanza, senza rischiare

Oltre a insegnare e a gestire la sua palestra, la personal trainer Samantha Pinna è anche la protagonista dei tips sul fitness all’interno del contenitore “Antivirus”, in onda dal lunedì al venerdì su Telefriuli dalle 10.30. “Con la chiusura delle palestre il lavoro oggi si è spostato soprattutto online – racconta – e dovremo prepararci ad andare aventi così ancora per qualche tempo. L’obiettivo di tutti è riaprire, certo, ma ci saranno sicuramente dei cambiamenti. Nel frattempo, restiamo in contatto con i nostri iscritti attraverso vari ‘pacchetti’ di allenamento che si possono acquistare e i programmi personalizzati per chi ne fa richiesta. Interfacciarsi attraverso lo schermo non è lo stesso che allenarsi insieme, ovvio, ma io cerco di non far mancare i consigli giusti a chi pratica le attività a casa”.