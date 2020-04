Palla di fuoco sul Friuli, ecco la traiettoria del bolide

Ieri pomeriggio, alle 15.32, un bolide particolarmente luminoso ha solcato nuovamente i cieli del Friuli. Questo è quanto è stato ricostruito in base alle 16 osservazioni giunte all'Afam di Remanzacco sull'oggetto non identificato. La Protezione civile regionale e l'Associazione friulana di Astronomia e meteorologia avevano lanciato un appello per identificare meglio il fenomeno osservato anche in altri paesi del Veneto. Sulla base delle indicazioni giunte, l'Afam è così riuscita a realizzare un rapporto preliminare che è stato inoltrato per conoscenza alla Sezione Meteore dell'Unione degli Astrofili italiani.

"Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni da parte di testimoni oculari", spiega Paolo Corelli, presidente del circolo di astrofili. "In alcuni casi, inoltre, le segnalazioni erano corredate di dati abbastanza precisi, ma non di fotografie. In particolare è stata determinata l'ora con buona precisione, 15.32, grazie alla segnalazione del signor Roberto Vattolo che ha anche avuto la prontezza di attivare l'app bussola sul cellulare per stabilire le coordinate di inizio e fine fenomeno".

Il bolide è stato osservato da San Giovanni al Natisone (45°48'N, 13°23'E) a Paularo (46°31'N, 13°07'), fino da Borso del Grappa (TV) (45°49'N, 11°48'E). L'evento si è presentato a 300° di azimuth in direzione NNO all'altezza stimata di circa 45° e ha completato la sua traiettoria rettilinea sopra le prealpi carniche a 360°, (Nord).

Tale orientamento è stato, in vario modo, confermato da tutte le altre segnalazioni ricevute. Il fenomeno è durato dai 4 ai 6 secondi, non sono stati avvertiti rumori o tuoni, eccetto un testimone in zona Pordenone che ha dichiarato di aver udito un rumore simile ad un "sasso che gratta per terra".

Dopo lo spegnimento non sono stati avvistati fumi, residui gassosi o polverosi in sospensione. All'apparenza, dopo aver generato la scia luminosa di entrata in atmosfera, abbastanza sottile, il bolide è probabilmente esploso, generando un lampo che è stato definito di tonalità verde prima di spegnersi verso l'orizzonte nord.

Nella foto, la segnalazione di Sergio Lunazzi