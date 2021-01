Palmanova, 26.300 euro alle associazioni culturali

Così come per le associazioni che operano nel settore sportivo, il Comune di Palmanova ha determinato la concessione di contributi a sostegno dei sodalizi cittadini attivi nel settore culturale. Il totale degli aiuti concessi a queste ultime è di 26.300 euro, a cui si sommano i 17.950 per quelle sportive.

L’assessore comunale alla cultura Adriana Danielis: “Sono realtà che operano sul territorio garantendo, con la loro attività, la valorizzazione della comunità nelle sue diverse peculiarità oltre a promuovere l’immagine di Palmanova. Considerata l’emergenza sanitaria, nel 2020 i programmi previsti sono stati purtroppo ampiamente rimodulati e laddove possibile proposti in modalità on line. Con ciò non è venuto meno l’impegno delle associazioni e ci auguriamo che questo 2021 sia ben diverso e consenta di poter ritornare ai tantissimi eventi, grandi e piccoli, che animano tutto l’anno la nostra comunità”.

In particolare all’Associazione Gruppo Storico Città di Palmanova viene assegnato un contributo pari a 6.000 euro, per aver contribuito a promuovere l’immagine turistica e culturale di Palmanova, per aver organizzato eventi come La Festa del Redentore e la Rievocazione storica multiepoca “Leone et Aquila”, realizzando un calendario storico e per farsi carico, tutto l’anno, della pulizia di diverse aeree delle fortificazioni.

Anche all’Associazione Pro Palma viene assegnato un contributo di 6.000 euro per la costante e fattiva collaborazione nel sostenere e partecipare ad eventi come la Festa della Musica, la Rievocazione Storica, il Concorso Ippico Internazionale di Completo, per aver dato supporto logistico per le iniziative estive di Live&Cinema e aver collaborato con il Forum Giovani.

Duemila euro andranno all’Associazione Accademia Musicale per l’articolata promozione sul territorio cittadino organizzando la festa della Musica (21 giugno), partecipando al BeT Festival e per i diversi progetti di formazione didattica e collegati ad eventi culturali-musicali.

Stessa cifra verrà assegnata anche all’Associazione Pro Loco Jalmic per l’importante ruolo di promuovere e vivacizzare il territorio della frazione di Jalmicco, anche garantendo un supporto logistico nell’ambito di spettacoli teatrali ed eventi di Live&Cinema.

All’Associazione Amici dei Bastioni viene assegnato un contributo di 1.500 euro per aver operato per la tutela dei valori storici e tradizionali e promosso le fortificazioni e le gallerie, per la realizzazione di un concerto nell’ambito della Festa della musica e la promozione del progetto turistico delle gallerie e del materiale dedicato ai bambini.

Secondo la convenzione stipulata tra Comune e l’Associazione Sbandieratori di Palmanova Giullari di Strada nell’abito del BET Festival, viene concesso un contributo di 1.000 euro.

All’Associazione Libermente arriveranno 1.000 euro per il programma annuale di lettura, iniziative nate con lo scopo di promuovere la lettura personale e diffondere una discussione collettiva dei testi.

All’Associazione Banda Cittadina viene assegnato un contributo pari a 800 euro, all’Associazione Circolo Comunale di Cultura N.Trevisan 300 euro, all’UTE sezione di Palmanova arriveranno 500 euro, all’Associazione Famiglia Attiva 600 euro, al Gruppo Micologico del Palmarino 400 euro, all’Associazione Accademia Nuova Esperienza Teatrale 800 euro, al Circolo Fotografico Palmarino viene concesso un contributo di 700 euro.

E ancora, all’Associazione Il Caffè Palmarino 300 euro, all’Associazione Culturale NovaLudica viene concesso un contributo pari a 300 euro, all’Associazione Malleus 900 euro, all’Associazione Culturale XXII secolo Associates 400 euro, all’Associazione Culturale Dorelab 400 euro e infine, all’Associazione In hoc Signo Tuta 400.