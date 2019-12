Palmanova, Capodanno in Piazza Grande

Immancabile anche quest’anno, accompagnato da musica e animazione, il Gran Capodanno Wonder Company in Piazza Grande a Palmanova. Dalle 22 una serata da trascorrere sotto le stelle tra fuochi pirotecnici, dj e live band, spettacoli e divertimento. Sul palco di Radio Company, si esibiranno DJ Max Morgani e Victor Voice (musica e animazione) e la band “Stereo Live”. Con simpatia e ironia, coinvolgeranno il pubblico proponendo tutti i successi musicali tramessi da Radio Company nel corso del 2019.

A mezzanotte tutti con il naso all’insù per il tradizionale spettacolo pirotecnico. L’evento, ad ingresso libero e gratuito, nasce da una collaborazione tra Comune di Palmanova, Radio Company e Contatto Srl.

“Ogni anno in tantissimi decidiamo di festeggiare il nuovo anno in Piazza Grande. Una tradizione che unisce la comunità ma anche una grande festa per passare assieme una serata in compagnia e all’insegna della musica e del divertimento. Da qui nasce la volontà del Comune di Palmanova di confermare questo appuntamento molto apprezzato. Colori e spettacoli pirotecnici, animazioni e canzoni per consegnarci un nuovo anno che, auguro a tutti, possa essere pieno di soddisfazioni e momenti sereni” commentano il Sindaco Francesco Martines.

Gli Stereolive sono una cover band specializzata in musica italiana. Proporranno uno show carico di energia, carisma e professionalità. Cominciano l’attività live da gennaio 2014. Il repertorio comprende i migliori successi degli artisti italiani dagli anni 60 fino ai giorni nostri, come Battisti, Zucchero, Vasco, Ligabue, 883, J-Ax, Jovanotti, Cremonini e molti altri. Cavalcando anche la musica revival, abbracciano diversi generi e stili musicali, il tutto riarrangiato e riportato in chiave moderna. Grazie alla cura per suoni, luci, abbigliamento e animazione sono capaci di garantire uno spettacolo di sicuro d’impatto e unico nel suo genere.