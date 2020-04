Palmanova celebra il 75° anniversario della Liberazione

Confermata anche quest’anno a Palmanova la celebrazione dell’anniversario della Liberazione. A causa dell'emergenza Coronavirus si svolgerà senza pubblico, a ranghi ridotti ad invito e con orazioni in video, ma ripercorrerà il medesimo calendario di deposizioni e commemorazioni.



Sabato 25 aprile infatti, a partire dalle 11, è previsto il Raduno delle autorità invitate in Piazza Grande e alzabandiera, la Deposizione di una corona al Monumento ai Caduti in Piazza Grande, dove potranno partecipare solo gli invitati (i consiglieri comunali e un rappresentante di ogni associazione).

A seguire una selezione dei partecipanti procederà alla Deposizione di una corona di fiori al Monumento ai Caduti di Jalmicco, alla lapide ai Caduti a Sottoselva, all’Ossario militare del Cimitero civile di Palmanova, al Cimitero militare Austro–Ungarico e, per concludere, la deposizione di una corona alla lapide e fiori davanti alle celle della Caserma Piave.



Alle 12 è prevista la pubblicazione di un video commemorativo del Sindaco Francesco Martines visualizzabile sul sito del Comune www.comune.palmanova.ud.it e sulla pagina Facebook Comune di Palmanova.



Due giorni dopo, il 27 aprile, per ricordare i fatti che coinvolsero Palmanova e il Centro di Repressione Antipartigiana della Caserma Piave, è prevista la realizzazione e pubblicazione di un video commemorativo da parte degli storici Giampaolo Carbonetto Gianpaolo e Angelo Floramo. Anche questo video sarà visualizzazione dalle ore 12 sul sito del Comune www.comune.palmanova.ud.it e sulla pagina Facebook del Comune.