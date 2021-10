Palmanova, corso di guida Sicura per gli autisti della Croce Rossa

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Palmanova, in collaborazione con Formula Guida Sicura S.r.l. di Grosseto, organizza la seconda edizione del Corso di “Guida Sicura” per gli autisti della Croce Rossa Italiana di Palmanova dal 14 al 17 ottobre.



Il corso finanziato in parte con fondi dell’Associazione ed in gran parte con il finanziamento di “Fondo For.Te.” e riconosciuto come corso professionalizzante dall’Università di Pisa Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale ed è per questo che, al termine del corso, l’autista di Croce Rossa viene identificato come “AUTISTA QUALIFICATO”.



Il corso di “Guida Sicura” non è un corso obbligatorio per l’autista di Croce Rossa che già affronta un percorso molto impegnativo per la formazione ed il raggiungimento della mansione. E’ un corso facoltativo la cui organizzazione evidenzia la sensibilità e l’attenzione della Croce Rossa Italiana alla preparazione ed agli standard di qualità.



PARTE TEORICA

PARTE METODOLOGICA 30 MINUTI

ESERCIZI PREVISTI DURANTE LA PARTE PRATICA 13 ORE

Il corso ha una durata di 16 ore di cui 3 ore in aula e 13 ore al volante ed affronta i seguenti argomenti:• Analisi delle statistiche e cause principali di incidente, con specifici approfondimenti sui veicoli che svolgono servizi sanitari.• Analisi strutturale e di funzionamento dei principali sistemi di sicurezza attivi (ABS-ESP-ASR).• Lo pneumatico: le caratteristiche, la struttura e l’usura.• Analisi e tecniche per la determinazione della distanza di sicurezza in base alla situazione di guida.• Le tecniche di impostazione e le traiettorie di percorrenza di una curva e le possibili manovre di correzione da effettuare.• Tecniche di posizionamento dell’Ambulanza su l’incidente stradale.• L’attraversamento di incroci, la guida contromano e controsenso durante la guida in emergenza.• Analisi della corretta posizione di guida e valutazione dei relativi benefici in ambito di sicurezza.• Corretto uso delle cinture di sicurezza anche in relazione al sistema di sicurezza passivo AIRBAG.• Controlli da effettuare sul veicolo prima di prendere servizio.• Slalom stretto tra i birilli sia a marcia avanti che a marcia indietro, necessario per l’acquisizione corretta della posizione di guida e le tecniche di utilizzo delle mani sul volante.• Frenata di emergenza con evitamento di un ostacolo su fondo bagnato con bassa aderenza del veicolo al manto stradale, necessario a far acquisire all’allievo il corretto comportamento da tenere in caso di sbandata del veicolo oltre a comprendere il funzionamento dei sistemi di sicurezza attiva installati sulle ambulanze.• Scarto di un ostacolo improvviso a velocità costante (situazione incontrabile nel ciclo urbano); l’allievo apprende come valutare velocemente la situazione e acquisisce le tecniche per intervenire correttamente.• La frenata in parallelo per la percezione della distanza di sicurezza da mantenere dai veicoli che ci precedono durante la marcia.• Le diverse traiettorie di curva e le tecniche di percorrenza in sicurezza, questo esercizio è necessario a far acquisire agli allievi l’importanza di valutare in anticipo come affrontare correttamente ogni tipo di curva.• La guida di notte e con avverse condizioni metereologiche, attraverso questa esercitazione l’allievo comprende l’importanza dell’alto livello di attenzione che deve essere prestato in certe situazioni e l’importanza dell’individuazione dei punti di riferimento utilizzabili.La parte teorica si svolgerà presso il Centro di Formazione della Croce Rossa di Palmanova.La parte pratica verrà allestita presso il Palmanova Village di Aiello del Friuli, che ha messo a disposizione della Croce Rossa un’intera area parcheggio oltre al supporto logistico all’evento formativo.Il Palmanova Village, fina dalla sua nascita, ha sempre operato in stretta collaborazione con il Comitato di Palmanova della Croce Rossa Italiana.Un’altra parte di prove pratiche si svolgeranno nel Comune di Bagnaria Arsa. Un ringraziamento particolare va alle amministrazioni Comunali di Visco, Aiello del Friuli e Bagnaria Arsa per il supporto dato all’iniziativa.Le aree destinate alle prove pratiche, grazie alla logistica di Formula Guida Sicura S.r.l. e di Croce Rossa, verranno attrezzate con superfici che simulano il fondo stradale ghiacciato, bagnato, la pioggia battente, la poca visibilità ecc. ecc.I mezzi utilizzati per il corso sono messi a disposizione dalla Croce Rossa e da Formula Guida Sicura S.r.l. e sottoposti prima a particolari modifiche.Coloro che sono interessati ad assistere alle prove pratiche possono accedervi prenotandosi il giorno stesso telefonando alla nostra Centrale Operativa di Croce Rossa al n° 0432.92.36.46