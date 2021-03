Palmanova, domenica mercato straordinario in Piazza Grande

Domenica 7 marzo ritorna in Piazza Grande a Palmanova il mercato straordinario della domenica. Dopo quello organizzato lo scorso 14 febbraio, giorno di San Valentino, anche questa domenica il Comune di Palmanova ha deciso di sostenere questa iniziativa che trova ampio riscontro tra cittadini e commercianti.



Non più quindi solo il tradizionale lunedì ma, per questa settimana, le bancarelle saranno allestite in piazza anche la domenica. Le attività saranno aperte dalle 8 alle 18, per tutta la giornata.



“Un esperimento riuscito, quello della domenica di San Valentino. Per questo, nei limiti della sicurezza e nel rigoroso rispetto delle norme anticontagio, abbiamo deciso di riproporre questa iniziativa. Molti cittadini si sono detti entusiasti della possibilità di camminare all’aria aperta tra le bancarelle e i commercianti hanno potuto fare buoni affari. Cerchiamo di fare il possibile per creare opportunità di vendita per le attività, sia ambulanti che fisse, dando respiro al commercio in evidente difficoltà economica visto il periodo difficile”, l’assessore comunale al commercio Thomas Trino.



“Questa Amministrazione è fortemente impegnata nel sostenere il commercio locale, un elemento fondamentale per la nostra comunità. Siamo l’unico comune in regione che ha sempre mantenuto il mercato del lunedì e quelli straordinari anche nei momenti più difficili, mettendo in atto tutte le cautele necessarie. Anche attraverso eventi, iniziative e attività che portano persone da fuori, abbiamo reso attiva la città, mantenendo viva la tradizione emporiale palmarina”, sottolinea il SindacoL’attività commerciale avverrà nel rispetto di ogni misura volta a limitare il contagio da COVID-19 e in ottemperanza alle disposizioni vigenti.