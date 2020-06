Palmanova Fashion Talk: la moda fa salotto!

Otto appuntamenti “social” dedicati allo stile personale, alla moda e agli oggetti culto che ognuno di noi ha nel proprio guardaroba. Otto diverse interviste in diretta Instagram condotte da Nicola Santini, docente, giornalista, scrittore, opinionista e volto televisivo, uno degli esperti di bon ton in Italia.



L’idea e la regia sono del Palmanova Outlet Village che, insieme a Santini, ha scelto otto volti noti del mondo della tv, della moda e dell’opinione che da lunedì 29 giugno racconteranno in diretta Instagram come amano vestirsi, cosa preferiscono acquistare, quali sono i pezzi preferiti e gli accessori del cuore a cui non rinuncerebbero e che alla fine mostreranno 3 look personali per i diversi momenti della giornata.



"Abbiamo deciso di regalare un’esperienza diversa ai nostri clienti, un modo inedito di conoscere lo stile e di vivere lo shopping attraverso il racconto personale di volti famosi - spiega la marketing manager Giada Marangone -. Nei mesi di lockdown, è diventato normale conoscere la quotidianità dei vip raccontata via social: siamo entrati nelle loro case, li abbiamo sentiti cantare in salotto, abbiamo cucinato insieme nelle loro cucine. Adesso che stiamo tornando pian piano alla vita di prima ed abbiamo riaperto le porte del Village, vogliamo coinvolgere i clienti in modo nuovo e, vista la delicatezza del momento, totalmente sicuro: quest’estate, purtroppo, non organizzeremo concerti per il rischio assembramento, ma possiamo invitare i clienti nel nostro salotto virtuale in compagnia di ospiti sempre diversi".



I nomi scelti per le interviste, infatti, sono trasversali a diversi target, proprio come i clienti del Village: si va da Ambra Romani già conosciuta alla “Prova del cuoco” ad una icona fashion come Ana Laura Ribas, dalla regina del real estate Paola Marella all’esperta di moda e giornalista di costume Albertina Marzotto, dall'eleganza della conduttrice Veronica Maya all’ironia di Valeria Graci di Striscia la Notizia; da Roberta Beta, volto storico del Grande Fratello, conduttrice radiofonica, giornalista e opinionista televisiva a Margherita Zanatta, speaker radiofonica e fashion blogger.Appuntamento quindi il lunedì e il giovedì alle ore 19 sul profilo Instagram di Palmanova Outlet Village dove Santini, che ha già lanciato con successo le rubriche “Le signore dello stile” e “La casa e il gentiluomo”, sarà l’esperto conduttore di “Palmanova Fashion Talk: la moda fa salotto!”.Non solo: passando dall’intrattenimento virtuale allo shopping reale, sempre da lunedì 29 giugno e fino a venerdì 17 luglio parte il concorso Instant Gift che coinvolge tutti i 5 Village Land of Fashion d’Italia: basterà un acquisto da 50 euro per provare a vincere immediatamente una Gift Card da 50 o 100 euro.Programma dei primi 4 appuntamenti di Palmanova Fashion Talk:29 giugno: Valeria Graci - "L'arte del Mix & Match" come abbinare stile e stili con creatività2 luglio: Paola Marella - "La signora dello stile", il classico contemporaneo6 luglio: Margherita Zanatta - "40 is the new 20", a tu per tu con la moda per la valigia perfetta9 luglio: Veronica Maya "icon yes please", dress for successValeria Graci: istrionico volto televisivo di Rai e Mediaset, comica, imitatrice, conduttrice, speaker radiofonica Valeria Graci ha saputo conquistare il suo pubblico per il suo stile ironico e la capacità di interpretare i ruoli più disparati. Quando interpreta se stessa è unica e inimitabile.Paola Marella: conduttrice, autrice di libri sull'home staging e consulente, è la signora dello stile in casa. Da subito, con Cerco Casa Disperatamente, programma che ne ha iconizzato lo stile, l'agente immobiliare più elegante di Milano è divenuta nell'immaginario collettivo l'amica che tutti vorrebbero quando si tratta di consigli di eleganza, non solo tra le pareti domestiche, non solo in termini di design e interni ma anche quando c'è di mezzo il guardaroba.Margherita Zanatta: nella casa più spiata d'Italia era già un personaggio da ricordare, per i look, per la simpatia, per la capacità di comunicare in modo schietto e mai scontato. Margherita, personaggio televisivo e conduttrice radiofonica ha sedotto il suo pubblico raccontando la sua quotidianità di quarantenne alla ribalta anche attraverso il proprio stile sempre up to date e fonte inesauribile di spunti.Veronica Maya: un lungo curriculum televisivo come conduttrice e attrice, tra i volti più amati delle reti Rai, da Uno Mattina Estate a Quelle Brave Ragazze, da Stella del Sud a Verdetto Finale e oggi al timone di "L'Italia che fa" su Radio Rai 2, Veronica Maya è sempre in prima linea quando ci sono di mezzo moda e stile. Un guardaroba elegante e sofisticato che mette in risalto l'amore per il made in Italy.