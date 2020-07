Palmanova Fashion Talk: on air Margherita Zanatta e Veronica Maya

Seconda settimana per l’appuntamento con le dirette della “Palmanova Fashion Talk: la moda fa salotto!”, il progetto di Palmanova Outlet Village che nel proprio profilo Instagram sta ospitando i volti noti di radio e tv per farsi raccontare la loro idea di stile, i capi must have e alcuni consigli pratici sugli outfit per ogni occasione. A condurre la conversazione c’è sempre Nicola Santini, grande esperto di fashion style.



Si riparte lunedì 6 luglio alle 19, in diretta con Margherita Zanatta, speaker radiofonica per Lattemiele, attrice e opinionista televisiva in diversi programmi Mediaset: una vera forza della natura molto amata dal pubblico, anche dei social.



Giovedì 9 luglio, alla stessa ora, è invece la volta di Veronica Maya: un lungo curriculum televisivo come conduttrice e attrice, tra i volti più amati delle reti Rai, da Uno Mattina Estate a Quelle Brave Ragazze, da Stella del Sud a Verdetto Finale e oggi al timone di "L'Italia che fa" su Radio Rai 2.



Le dirette, che vanno in onda sul profilo Instagram di Palmanova Outlet Village e sono condotte dal “giornalista del bon ton italiano” Nicola Santini, vogliono essere un modo inedito per vivere lo shopping attraverso i consigli di personaggi famosi con stili talvolta completamente diversi, così come sono diversi i clienti che ogni giorno visitano l’outlet.