Palmanova, i Dragoni donano il sangue

I militari del IV Reggimento “Genova Cavalleria” sono stati protagonisti di una staffetta di solidarietà, alternandosi durante l’intera mattinata per donare il proprio sangue al Centro di medicina trasfusionale di Palmanova. L’iniziativa si è svolta in occasione del 338° anniversario della fondazione del Reggimento, una tra le unità di cavalleria più antiche d’Italia con i suoi quattro secoli di storia. I Dragoni hanno voluto fornire, ancora una volta, un supporto concreto all’attuale emergenza epidemiologica.

Il Direttore del centro, la dottoressa Lorena Zandomeni, ha ringraziato personalmente il Comandante di Reggimento per il significativo gesto di generosità da parte dell’Esercito e per le numerose unità di sangue e piastrine che sono state raccolte a favore delle attività di cura e assistenza ai malati. Apprezzamento e gratitudine sono stati espressi anche dal personale ospedaliero dell’Ospedale di Palmanova e dai cittadini che, al momento delle donazioni, si erano incuriositi per la presenza dei militari all’interno del nosocomio.

Il Sindaco di Palmanova Francesco Martines: “Un gesto significativo e importante, soprattutto nel pieno di un’emergenza che sta mettendo in difficoltà il nostro sistema sanitario regionale. Un’iniziativa di solidarietà a favore della comunità, delle persone che soffrono ma che rappresenta anche un ottimo esempio di comportamento. Palmanova e il Reggimento Genova Cavalleria hanno uno strettissimo rapporto, fatto di anni di collaborazione, rispetto e gratitudine”.