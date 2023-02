Palmanova in festa per il Carnevale

Il 16 febbraio, in occasione del Giovedì Grasso, sotto la Loggia della Gran Guardia, in piazza Grande, Palmanova festeggerà il Carnevale con iniziative per tutta la famiglia, con attività di animazione per bambini tra cui musica, truccabimbi, bolle di sapone e merenda a base di crostoli, cioccolata calda e vin brulè. L’appuntamento è in programma dalle 14 alle 18 senza obbligo di prenotazione.

Durante i giorni di festa, nell’ingresso del Municipio di Palmanova, sarà allestita la mostra fotografica personale dell'artista Chiara Rapretti, dal titolo “I colori dell’anima”. Sarà possibile visitarla sabato 11 e domenica 12 febbraio e sabato 18 e domenica 19 febbraio dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Ritorna il molto atteso Veglione di Carnevale il 21 febbraio, per celebrare il Martedì Grasso, al Salone dell’Hotel Roma a Palmanova, Borgo Cividale 27. Sarà un evento ricreativo pensato per tutte le età e atteso da tutta la famiglia. Dalle 18 animazione per bambini, buffet in piedi e musica con Giovanni Miani, cantautore seguito anche all’estero dopo il suo rilevante successo di Sanremo.

A fine serata, inoltre, è previsto un piatto di pastasciutta per i presenti. La prenotazione è obbligatoria ed il costo del biglietto è di euro 15 per persona. Il biglietto per i bambini sotto i 14 anni è gratuito. L’acquisto del biglietto può avvenire online, attraverso il sito dell’Associazione Pro Palma, oppure all’entrata il giorno dell’evento.

Tra gli eventi che riguardano Palmanova si terrà, presso il Salone d’Onore del Municipio, la seconda riunione riservata alle attività commerciali della città, un’occasione di confronto che ha il fine di aiutare queste ultime nella promozione delle loro attività. L’appuntamento è previsto per le 20 mercoledì 15 febbraio. Obbligatoria la prenotazione entro il giorno martedì 14 febbraio sull’apposita pagina web.