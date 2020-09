Palmanova, inizio anno scolastico con ingressi separati e area genitori

Mercoledì 16 settembre, con l’inizio del nuovo anno scolastico, verrà attivato un piano per la gestione contingentata degli ingressi, così come previsto dalle normative anticontagio.



Alla scuola primaria di Palmanova, il piano prevede un ingresso dedicato ai bambini delle prime tre classi, 1a, 2a e 3a, nella area retrostante la Polveriera Napoleonica Foscarini. Qui verranno allestite sette aree di attesa delimitate, una per ogni sezione: in ognuna di queste i genitori potranno accompagnare i propri figli per poi recarsi all’attigua area verde dedicata. Poco prima dell’inizio delle lezioni, gli insegnanti prelevaranno le singole classi. All’uscita dalle lezioni avverà il processo inverso: le classi verranno singolarmente accomapagnate alle aree delimitate, da dove, uno alla volta, in presenza degli insegnanti, i bambini potranno ricongiungersi ai propri cari stanziati nell’Area Genitori.



, l’area di accoglienza sarà invece allestita nella zona antistante la Polveriera Foscarini. Qui saranno segnalate quattro aree, una per ogni classe, dove i ragazzi attenderanno l’arrivo degli insegnanti: accompagnati, accederanno alla scuola da un secondo ingresso.Per i primi giorni di scuola,. Verranno utilizzati mezzi più grandi per compensare le restrizioni sulla capienza massima previste dalle disposizioni ministeriali.“Con questo piano abbiamo cercato di fare il possibile, nel rispetto delle norme anticontagio, per limitare al massimo la formazione di assembramenti tra bambini e genitori di classi diverse. Chiediamo ai genitori di seguire le indicazioni presenti e di distribuirsi il più possibile nell’area a loro dedicata, in attesa dell’ingresso dei bambini alla scuola”, così il Sindacoassieme alla vicesindaco e assessore all’istruzioneL’ingresso per gli allievi della scuola secondaria di primo grado sarà similare a quello degli anni scorsi, attraverso un corridoio di accesso dedicato, posto nei pressi dell’area verde., presumibilmente dal 12 ottobre, con il completamento dei lavori di allestimento della Polveriera Foscarini, adibita, in questa fase emergenziale, ad area mensa.In occasione della sessione referendaria, prevista per. Nella secondaria le lezioni si svolgeranno regolamente, senza interruzioni.dedicando solo la struttura della primaria al referendum. In questo modo i ragazzi della secondaria potranno frequentare regolarmente le lezioni. Nonostantre i tentativi, altre strutture non scolastiche non erano idonee all’impegno elettorale”, concludono i due amministratori comunali.