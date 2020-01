Palmanova, la Protezione civile cerca volontari

Riparte la campagna “Protezione Civile: abbiamo un sogno - Avere sempre più volontari al nostro fianco” con la quale la sezione comunale di Palmanova riapre le iscrizioni per coloro che vogliano dedicare parte del proprio tempo ad aiutare territorio e comunità. Basta aver compiuto 16 anni diventare Volontari di valore ed entrare a far parte della squadra comunale di Protezione Civile.

“Il Gruppo comunale è una sicurezza per l’intera comunità. Una grande risorsa per il territorio, un aiuto costante in tante situazioni di difficoltà o di necessità. Persone che decidono di donare parte del proprio tempo agli altri, mettendosi a disposizione con passione e impegno. Per questo vanno ringraziati per ogni loro attività” commenta il Sindaco di Palmanova Francesco Martines.

Per informazioni, ci si può recare nella sede di via Renier (ex Caserma Piave), scrivere via mail a protcivpalma@libero.it, telefonare a +39 335 1079049 oppure seguire i profili social su Facebook (Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile - Palmanova), su Intagram (@Protezione_Civile_Palmanova) o Twitter (@ProtCivPalma).

La Protezione Civile è attiva 24 ore al giorno e 365 giorni l’anno, con oltre 9.000 volontari nel solo FVG. Nel solo 2019, il gruppo di Palmanova, che vede attive più di 25 persone, è stato impiegato per 3904 ore/uomo. Le attività svolte prevendono prevenzione, addestramento, formazione, informazione/divulgazione, esercitazioni, emergenze, trasporto del sangue cordonale e attività di supporto richieste dal Comune (anche a supporto alla Polizia Locale) in occasione di manifestazioni.

Inoltre il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Palmanova è abilitato per svolgere attività di Antincendio AGE in presidio alle manifestazioni pubbliche (comunali e non) e in emergenza.

“Un Gruppo di Volontari magnifici, sempre pronti per il bene della comunità. Ancora grazie, per il costante e prezioso aiuto, a tutti coloro che giornalmente sono impegnati, a coloro che, nonostante il lavoro o impegni vari, riescono a trovare il tempo per dedicarsi agli altri”, conclude l’assessore comunale alla protezione civile Luca Piani.