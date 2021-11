Palmanova, la Stella di Natale 2021

Mercatini, musica, attività per bambini, spettacoli e mostre, oltre al Gran Capodanno in Piazza Grande e i tradizionali Pignarul dell’Epifania (il 5 gennaio a Jalmicco e il 6 a Palmanova). Più di un mese di eventi a Palmanova per assaporare l’atmosfera natalizia con il calendario di “Palmanova La Stella di Natale”, da domenica 28 novembre 2021 a sabato 8 gennaio 2022.



Il programma completo dei 44 appuntamenti previsti è scaricabile dal sito www.comune.palmanova.ud.it o sulla pagina Facebook del Comune di Palmanova. Gli eventi potranno subire variazioni in base all’evolversi della crisi sanitaria. Sarà garantito il rispetto delle linee guida nazionali e regionali in materia di prevenzione del contagio previste per le varie tipologie di attività. Per aggiornamenti consultare sempre sito e pagina Facebook “Comune di Palmanova”.



“Palmanova ha un calendario ancora più ricco rispetto agli anni precedenti. Quarantaquattro eventi in 42 giorni sono davvero tanti e sono il frutto del quotidiano lavoro delle tante associazioni culturali che animano la città. Per la grande risposta alle richieste che abbiamo avanzato nell’incontro di ottobre, dobbiamo ringraziare i tanti volontari che si sono impegnati per il bene della nostra comunità”, commentano il Sindaco Giuseppe Tellini e l’assessore alla cultura Silvia Savi. “Giorno dopo giorno valuteremo la situazione dei contagi e delle limitazioni previste dalle leggi. L’obiettivo è sempre quello di realizzare tutte le attività possibili ma nell’imprescindibile rispetto della sicurezza personale”.



Il programma completo degli eventi:

Confermato (ad oggi) il tradizionale Capodanno in Piazza Grande con fuochi d’artificio in musica. Per tutto il mese sono previsti mercatini d’hobbistica (11, 12, 18 e 19 dicembre) e d’antiquariato (il 13, 20 e 27 dicembre). Un mercato straordinario, oltre ai lunedì mattina, sarà allestito anche domenica 19 dicembre.“Un ringraziamento dovuto alla ProPalma con la quale, attraverso una specifica convezione, stiamo attivamente collaborando per questo e tanti altri eventi e grazie alla quale potremo allestire la città in clima natalizio”, aggiunge il vicesindaco e assessore alle attività produttive Francesco Martines.Gli eventi dedicati ai più piccoli sono previsti domenica 5 dicembre alle 15 in Borgo Udine con “San Nicolò arriva a cavallo”, cioccolata calda e biscotti per tutti, sabato 18 e lunedì 20 dicembre alle 15 sotto la Loggia di Piazza Grande con “Aspettando Natale: il Portastorie” letture per bambini e famiglie a cura di Damatrà, venerdì 24 dicembre, sempre alle 15 sotto la Loggia di Piazza Grande, truccabimbi, laboratori creativi, lettura animata in inglese, servizio babysitting su richiesta, estrazione letterine di Natale.Tre le mostre che verranno allestite. Dal 28 novembre al 3 dicembre, in Polveriera Garzoni “Dante e l’ammirazione della realtà – un percorso di fisica e matematica tra letteratura e arte” dell’Università degli Studi di Trieste con I.S.I.S. Bassa Friulana, da sabato 11 dicembre al 9 gennaio in Polveriera Garzoni la mostra d’arte “Artiste in viaggio nella Commedia della Vita - Inferno Purgatorio Paradiso” dell’Ass. DARS e Comune di Palmanova e, infine, l’esposizione fotografica di Sergio Ioan “C’era una volta: giochi, arte e tradizioni”, sotto la Loggia della Gran Guardia, l’11, 12, 13, 18, 19 e 20 dicembre.E poi il 4, 7 e 30 dicembre, le visite guidate straordinarie di Promoturismo FVG “Tramonto in Fortezza”, percorso guidato alle Gallerie veneziane alla luce delle lanterne (prenotazioni 0432 924815).Dodici gli eventi musicali previsti dal programma con il Concerto Ensemble a Plettro (2 dicembre), l’esibizione de Ensemble Gemina/Duo di Lena Nicola Tirelli Sacha Saffretti (3 dicembre), il concerto gospel del Soul Circus Choir (8 dicembre), 19th Century Guitar Duo concerto spettacolo L’alchimia della Chitarra (10 dicembre), la musica dei The Blackstone Rolling Stones Original Tribute (11 dicembre), il concerto del Farra Chitarre Ensemble (11 dicembre), La magia di Mozart tra parola e musica con la FVG Orchestra (15 dicembre), ilconcerto Rock EnterprIse Movie Project (18 dicembre), le musiche di Natale Fun&Coro (18 dicembre), concerto Trio Oboe, Chitarra, Violino di Legatura di Valore (27 dicembre), il concerto beneficenza Love Caravan feat. Anthony Basso, Peace&Love re-generation (29 dicembre) e, infine, Note di Buon Anno 2022 (8 gennaio).Sabato 4 dicembre si festeggerà il 50° Anniversario Associazione Pro Palma, il giorno seguente il Raduno Alfa Romeo, mercoledì 8 la presentazione del libro giallo “La scatola del tè” di Giuliano Pellizzari, sabato 11 la commedia “Sono stato al Pronto soccorso”, lo stesso giorno anche “Lo spirito Errante - Photoshow 2021”. E ancora il 16 dicembre la presentazione del libro Misteri della fortezza e…dintorni, il 17 l’incontro con Angelo Floramo, domenica 19 la corsa dei Babbi Natale, venerdì 7 gennaio la commedia teatrale Chi vuole la nonna? e il giorno seguente la consegna delle Pigotte UNICEF ai nuovi nati.Dal 28 NOVEMBRE al 3 DICEMBRE - Polveriera GarzoniMostra Dante e l’ammirazione della realtà – un percorso di fisica e matematica tra letteratura e arte, dei Dipartimenti di Fisica, Matematica e Geoscienze, Studi Umanistici e Centro Interdipartimentale per la Ricerca Didattica dell’Università degli Studi di Trieste, in collaborazione con I.S.I.S. Bassa Friulana - Polo Liceale “A. Einstein” di Cervignano del Friuli. Orari: 9.30/13.00 - 15.00/18.00GIOVEDÌ 2 DICEMBRE, ore 18.00 - Salone d’Onore, MunicipioConcerto Ensemble a Plettro, a cura di Pro PalmaVENERDÌ 3 DICEMBRE, ore 20.45 - Teatro G. ModenaConcerto de Ensemble Gemina/Duo Di Lena Nicola Tirelli Sacha Saffretti a cura della Ass. Examina - Crocevie Art&Music Festival in collaborazione con Ass. Pro PalmaSABATO 4 DICEMBRE, ore 15 - Infopoint Promoturismo Borgo Udine 4Visite guidate Ttamonto in Fortezza - Prenotazioni: 0432 924815SABATO 4 DICEMBRE, ore 18.30 - Teatro G. Modena50° Anniversario Associazione Pro Palma, presentazione Palmarinando 4 e 5 del giornalista Silvano Bertossi, musica di “Chillicocho Band”, a cura di Ass. Pro Palma e Comune di PalmanovaDOMENICA 5 DICEMBRE, ore 10.30 - Piazza GrandeRaduno Alfa Romeo a cura di Stile Alfa RomeoDOMENICA 5 DICEMBRE, ore 15.00 - Borgo UdineSan Nicolò arriva a cavallo, cioccolata calda e biscotti per tutti, a cura di Amici dei Bastioni con i commercianti del BorgoMARTEDÌ 7 DICEMBRE, ore 15 - Infopoint Promoturismo Borgo Udine 4Visite guidate Tramonto in Fortezza - Prenotazioni: 0432 924815MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE, ore 12.00 - Sagrato del DuomoConcerto gospel del Soul Circus Choir a cura della Ass. Amici dei Bastioni (con maltempo, Loggia di Piazza Grande)MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE, ore 16.00 - Salone d’Onore, MunicipioPresentazione La scatola del tè, libro giallo di Giuliano Pellizzari ambientato a Palmanova, a cura della Ass. NovaLudicaVENERDÌ 10 DICEMBRE, ore 18.30 - Salone d’Onore, Municipio19th Century Guitar Duo - concerto spettacolo L’alchimia della Chitarra Terzina a cura della Ass. Farandola APSSABATO 11 DICEMBRE, ore 11.00 - Polveriera GarzoniInaugurazione mostra d’arte Artiste in viaggio nella Commedia della Vita - Inferno Purgatorio Paradiso dell’Ass. DARS (Donna Arte Ricerca Sperimentazione) e Comune di Palmanova.SABATO 11 DICEMBRE, ore 18.00 - Loggia di Piazza GrandeConcerto The Blackstone Rolling Stones Original Tribute a cura di Ass. Pro PalmaSABATO 11 DICEMBRE, ore 20.30 - Sottoselva, Sala della comunitàConcerto del Farra Chitarre Ensemble diretto dal M° Mauro Pestel a cura di Accademia Musicale Città di PalmanovaSABATO 11 DICEMBRE, ore 20.30 - Sala Parrocchiale, JalmiccoSono stato al Pronto soccorso, commedia di Camillo Vittici Circul Cultural Ricreativ la Clape di Trivignano UdineseSABATO 11 DICEMBRE, ore 20.45 - Teatro G. ModenaLo spirito Errante - Photoshow 2021 6° edizione del Circolo Fotografico Palmarino11, 12 e 13 DICEMBRE - Loggia Gran Guardia, Piazza GrandeMostra fotografica di Sergio Ioan C’era una volta: giochi, arte e tradizioni dell’Ass. Pro Palma e Il Caffè Palmarino. Orari: 9.30/12.30 - 14.30/19. Inaugurazione mostra il 10 dicembre, ore 18.30. Lunedì 13/12, solo mattina11 e 12 DICEMBRE, dalle 9.00 alle 18.00 - Piazza GrandeMercatino di HobbisticaDOMENICA 12 DICEMBRE, ore 18.00 - Teatro G. ModenaConcerto Buon Natale in Musica della Banda Città di PalmanovaLUNEDÌ 13 DICEMBRE, dalle 9.00 - Borgo AquileiaMercatino dell’AntiquariatoMERCOLEDÌ 15 DICEMBRE, ore 20.45 - Teatro G. ModenaConcerto La magia di Mozart tra parola e musica con la FVG Orchestra, dir. Paolo Paroni. Stagione teatrale 2021/2022 (a pagamento)GIOVEDÌ 16 DICEMBRE, ore 18.30 - Salone d’Onore, MunicipioPresentazione libro Misteri della fortezza e…dintorni, racconti di Franco Gattesco. Introduce il giornalista Silvano BertossiVENERDÌ 17 DICEMBRE, ore 18.00 - Polveriera GarzoniIncontro con Angelo Floramo, mostra d’arte Artiste in viaggio nella Commedia della Vita - Inferno Purgatorio Paradiso. Prenotazione: cultura@comune.palmanova.ud.it18 E 19 DICEMBRE, dalle 9.00 alle 18.00 - Piazza GrandeMercatino di Hobbistica18, 19 e 20 DICEMBRE - Loggia Gran Guardia, Piazza GrandeMostra fotografica di Sergio Ioan C’era una volta: giochi, arte e tradizioni, dell’Ass. Pro Palma e Il Caffè Palmarino. Orari: 9.30/12.30 - 14.30/19. Lunedì 20/12, solo mattina.SABATO 18 DICEMBRE, ore 15.00 - Loggia di Piazza GrandeAspettando Natale: il Portastorie, letture per bambini e famiglie di Damatrà e Biblioteca civica. Prenotazioni: biblioteca@comune.palmanova.ud.itSABATO 18 DICEMBRE, ore 18.00 - Loggia di Piazza GrandeConcerto Rock EnterprIse Movie Project dell’Ass. Pro PalmaSABATO 18 DICEMBRE, ore 20.30 - Duomo DogaleConcerto di Natale Fun&Coro (Corale Femminile San Vincenzo di Porpetto, Cantoria di Sevegliano, Banda Cittadina di Palmanova, Orchestra d'archi Friuli e Veneto, Banda Stella Maris di Marano Lagunare), org. Parrocchia SS. RedentoreDOMENICA 19 DICEMBRE, dalle 8.00 - Piazza GrandeMercato straordinarioDOMENICA 19 DICEMBRE, alle 15 - Piazza GrandeCorsa dei Babbi Natale, evento benefico per raccogliere scarpe da running per i runner africani, a cura Ass. Sportiva Jalmicco CorseLUNEDÌ 20 DICEMBRE, dalle 8.00 - Borgo AquileiaMercatino dell’AntiquariatoLUNEDÌ 20 DICEMBRE, ore 15.00 - Loggia di Piazza GrandeAspettando Natale: il Portastorie, letture per bambini e famiglie di Damatrà e Biblioteca civica. Prenotazioni: biblioteca@comune.palmanova.ud.itVENERDÌ 24 DICEMBRE, ore 15.00 - Loggia di Piazza GrandeTruccabimbi, laboratori creativi, lettura animata in inglese, servizio babysitting su richiesta, estrazione letterine di Natale (buoni libri 20 €), a cura di Ass. ProPalma e Forum GiovaniLUNEDÌ 27 DICEMBRE, dalle 8.00 - Borgo AquileiaMercatino dell’AntiquariatoLUNEDÌ 27 DICEMBRE, alle 18.00 - Salone d’Onore, MunicipioConcerto Trio Oboe, Chitarra, Violino (Legatura di Valore) di Accademia Musicale Città di PalmanovaMERCOLEDÌ 29 DICEMBRE, ore 20.45 - Teatro G. ModenaConcerto beneficenza Love Caravan feat. Anthony Basso, Peace&Love re-generation di Ideartistica con Ass. APPI (Associazione per Pazienti con Ipoparatiroidismo)GIOVEDÌ 30 DICEMBRE, ore 15 - Infopoint Promoturismo Borgo Udine 4Visite guidate Tramonto in Fortezza - Prenotazioni: 0432 924815VENERDÌ 31 DICEMBRE, dalle 22.00 alle 2.00 - Piazza GrandeCapodanno in Piazza Wonder Company A mezzanotte Fuochi d’artificio in musicaMERCOLEDÌ 5 GENNAIO, ore 19.00 - JalmiccoPignarul di Jalmicco, a cura del Gruppo Alpini JalmiccoGIOVEDÌ 6 GENNAIO, ore 19.00 – via VallaressoPignarul di Palmanova, a cura di Eventi Sportivi Palmanova, ANAC sez. Palmanova e Ass. ProPalmaVENERDÌ 7 GENNAIO, ore 20.45 - Teatro G. ModenaCommedia teatrale Chi vuole la nonna?, Officina teatrale di GonarsSABATO 8 GENNAIO, ore 10.00 - Salone d’Onore, MunicipioConsegna delle Pigotte UNICEF ai nuovi nati 2021 di PalmanovaSABATO 8 GENNAIO, ore 17.00 - Salone d’Onore, MunicipioNote di Buon Anno 2022 con le Voci Nuove dell’Ass. In Hoc Signo Tuta e “I Musicanti a bordo”, pianisti dai 13 ai 20 anni della Re Diesis scuola di Pianoforte