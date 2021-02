Palmanova, Mercato straordinario a San Valentino

Questa domenica, 14 febbraio, giorno di San Valentino, Festa degli innamorati, Piazza Grande a Palmanova ospiterà il mercato straordinario. Non più quindi solo il tradizionale lunedì ma, solo per questa settimana, verrà riproposto anche la domenica. Le attività saranno aperte dalle 8 alle 18, per tutta la giornata.



“Crediamo sia doveroso aiutare, per come ci è possibile, il commercio locale, fornendo opportunità di vendita per le attività, sia ambulanti che fisse. Allestire la nostra bellissima e ampia piazza, con bancarelle anche un giorno festivo, amplia il possibile pubblico e rende più attrattiva Palmanova per una visita domenicale in famiglia”, l’assessore comunale al commercio Thomas Trino.



“Siamo l’unico comune in regione che ha sempre mantenuto il mercato del lunedì e quelli straordinari anche nei momenti più difficili, mettendo in atto tutte le cautele utili a dare al commercio ambulante la possibilità di continuare ad operare in un contesto economico difficilissimo per tutti”, sottolinea il Sindaco Francesco Martines.



L’attività commerciale avverrà nel rispetto di ogni misura volta a limitare il contagio da COVID-19 e in ottemperanza alle disposizioni vigenti.Cristiano Zabeo, Presidente FIVA (Federazione Italiana Venditori Ambulanti) della. Confcommercio Udine: “Un ringraziamento nei confronti dell’Amministrazione comunale per aver deciso di realizzare quest’iniziativa straordinaria, comprendendo le esigenze del nostro settore. È di primaria importanza riuscire, attraverso il lavoro, a resistere a questo momento così difficile. La scelta di organizzare un mercato straordinario si è dimostrata molto utile, affiancata anche ad altri eventi palmarini, come quelli natalizi e pasquali. Un’iniziativa che ravviva la città e crea un indotto per il nostro comparto”.