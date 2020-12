Palmanova, nuovi gazebo fuori dalle scuole

Per assicurare il distanziamento sociale e riparare bambini e insegnanti dalle intemperie, il Comune di Palmanova ha deciso di acquistare 11 gazebo da installare in prossimità dell’ingresso all’Istituto scolastico “Pietro Zorutti”, su Bastione Foscarini. Le undici tensostrutture sono già state installate davanti alla mensa, all’asilo e alla scuola primaria.

Le strutture, di un’insolita colorazione rosso veneziano, grandi cinque metri per cinque, si sono rese necessarie per gestire gli ingressi contingentati alla struttura scolastica, così come previsto nel piano messo in campo dall’Amministrazione comunale per evitare i contatti tra studenti di classi diverse e limitare i possibili contagi. Questo intervento si inserisce in un pacchetto di miglioramenti alla gestione degli accessi che ha previsto anche la posa di nuove pedane per facilitare l'ingresso dei ragazzi.

Il costo per l’iniziativa è di 16.000 euro. Le coperture, comprensive di zavorre, rimarranno di proprietà del Comune che potrà utilizzarle anche per altri futuri scopi.

L’assessore alla Protezione Civile Luca Piani assieme a quello alle manutenzioni Mario Marangoni: “Soprattutto nella stagione invernale, era necessario riparare le persone dalla pioggia, in attesa dell’ingresso a scuola. A parità di costo, abbiamo deciso di acquistarli del colore simbolo di Palmanova, il rosso veneziano, arricchiti da una greca che ricorda le tende storiche. Una volta terminata l’emergenza, sarà così possibile riutilizzare le tensostrutture anche per i tanti eventi che animano ogni l’anno la Fortezza”.