Palmanova, oltre 150 regali per 'Un Natale di emozioni'

I sei negozi di Palmanova che hanno aderito al progetto “Un Natale di emozioni” hanno raccolto oltre 150 pacchi dono destinati a bambini o adolescenti in difficoltà. Ieri la consegna agli operatori della Croce Rossa di Palmanova che si occuperanno della distribuzione dei regali. Di questi il 90% era destinato, secondo le volontà degli stessi cittadini che hanno donato, a bambini della scuola primaria, il 5% per adolescenti 11-16 anni, il 3% per neonati e il 2% per adulti.

Questa iniziativa vede impegnati assieme Croce Rossa Comitato di Palmanova, Comune di Palmanova e associazione Pro Palma APS, in collaborazione con i commercianti della città. I punti di raccolta che hanno appoggiato il progetto sono stati Sapori della Costiera, Pizzeria al Gambero, Panificio Mocchiutti e Gori, Profumeria Monparfum, Bar Bianco e La Porta sul Borgo.

Il Sindaco di Palmanova Giuseppe Tellini: “La città di Palmanova ha risposto con il cuore e con la consueta generosità. Questa iniziativa benefica valorizza la nostra comunità e racconta di quanto la solidarietà e le generosità siano parte integrante del nostro tessuto sociale. Un ringraziamento a tutti quelli che hanno pensato a coloro che più soffrono, impegnandosi a donare in maniera incondizionata una piccola gioia o un sorriso”.

I cittadini potevano donare un passatempo (quaderni o matite, un libro o un piccolo gioco), un indumento caldo come guanti, sciarpa o un cappellino, un prodotto di bellezza (crema o bagnoschiuma, shampoo o profumo), una cosa golosa o semplicemente un pensiero gentile tramite un biglietto d’auguri o una decorazione fatta a mano.

“Siamo davvero contenti della grande adesione all’iniziativa. Grazie alla generosità di molti, possiamo regalare un sorriso a molti bambini e ragazzi, in un periodo che merita di essere speciale. Natale deve portare un po' di gioia e serenità in tutte le case. “Un Natale di emozioni” è un progetto che merita di radicarsi tra le attività natalizie in città”, spiega il presidente dell'associazione ProPalma Nicola Fiorino.