Palmanova, un aiuto ai bisognosi in memoria di Rocco Caruso

I familiari del Sergente Rocco Caruso, sottufficiale del “Genova Cavalleria”, venuto a mancare lo scorso 16 maggio in seguito a un tragico incidente stradale, hanno donato, attraverso la Caritas di Palmanova, cento pacchi di generi alimentari a favore delle famiglie bisognevoli della città stellata.



Un gesto con cui i genitori del militare hanno voluto ancora testimoniare l’attaccamento alla comunità di Palmanova, sede dell’unità dove per dieci anni aveva prestato servizio loro figlio.



Non è la prima volta che la famiglia Caruso si muove con gesti di solidarietà: il 5 ottobre scorso aveva donato due defibrillatori, rispettivamente al Comune di Palmanova e al Reggimento “Genova Cavalleria” (4°), per sottolineare lo stretto legame venutosi a creare tra la famiglia, il reggimento e la comunità locale.



Il Sindaco di Palmanova Francesco Martines: “Gesti molto importanti e di cui dobbiamo essere profondamente grati. Una famiglia che ha subito un grave lutto, e a cui siamo vicini nel dolore, ora decide di impegnarsi per la città che ha ospitato il figlio. A nome di tutta la comunità di Palmanova, sono qui per ringraziare nuovamente per l’aiuto concreto che stanno dando a chi ha più bisogno. Azioni tangibili che dimostrano grande generosità e solidarietà”.



La donazione ha visto coinvolto il personale del Reggimento “Genova Cavalleria” (4°) che, grazie all’intervento della Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli”, ha agevolato i contatti tra la famiglia Caruso (residente in Toscana) e la Parrocchia SS. Redentore di Palmanova e fornito supporto logistico per il trasporto e la distribuzione dei pacchi.