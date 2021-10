Palmanova Village alla Barcolana 2021

Palmanova Village è presente alla Barcolana 2021 con uno stand lungo le Rive di Trieste, a due passi dal Molo Audace, aperto tutta la settimana. In attesa della regata di domenica, il primo weekend di Barcolana è stato ricco di eventi che, nonostante il tempo incerto di domenica, hanno fatto riempire le Rive di Trieste con gli intrepidi nuotatori della Barcolana Nuota e con la regata dei più giovani Barcolana Young.

“Barcolana è uno degli eventi più importanti del Friuli Venezia Giulia: porta a Trieste non solo sportivi e appassionati di vela, ma anche famiglie e turisti che amano vivere e scoprire la città durante una settimana di eventi speciali – commenta la responsabile marketing Greta Gerussi – per questo abbiamo deciso di essere presenti, perché il Palmanova Village vuole essere una destinazione anche nel senso più turistico del termine, collegato in modo strategico ai grandi eventi della Regione e capace di offrire al visitatore un’esperienza che vada oltre lo shopping".

Allo stand del Village sulle Rive, infatti, vi sono gadget per tutti, in particolare per famiglie e bambini, e uno speciale coupon da presentare all’ingresso del centro per avere un aperitivo in omaggio nella prosciutteria Dall’Ava. Nono solo: è possibile sottoscrivere la fidelity card direttamente allo stand per avere il 10% di sconto extra sui prezzi outlet degli store del Village ed ottenere un’ulteriore scontistica del 40% in occasione del proprio compleanno.