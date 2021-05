Palmanova Village entra nel Programma Mille Miglia Alitalia

Palmanova Village entra a far parte del Programma Mille Miglia Alitalia. Dopo i lunghi mesi dell’emergenza Covid, il centro dello shopping di Aiello è pronto a riconfermare il proprio ruolo strategico di meta turistica fondamentale per il territorio regionale, tanto da essere inserito nel programma di membership della compagnia di bandiera.

Palmanova Village ha inoltre chiuso delle speciali convenzioni con l’ACI - Automobile Club d’Italia, con l’ADAC e l’OEAMTC, rispettivamente il club automobilistico tedesco e austriaco, e anche con il Touring Club Svizzero (TCS): gli iscritti, a seconda del club di riferimento, potranno avere sconti speciali o gift card in omaggio presentando la propria tessera.

La partnership con Alitalia, attiva dall’inizio di maggio nei cinque Land of Fashion d’Italia grazie alla collaborazione con Hubsolute, consente ai soci del Programma Mille Miglia che effettuano acquisti al Palmanova Village di accumulare miglia.

“Nei lunghi periodi di chiusura dovuti all’emergenza Covid, i nostri investimenti si sono concentrati nel mantenere vivo il legame con i clienti che non potevano raggiungerci attraverso nuove modalità di contatto e di acquisto", commenta il direttore Domenico Casagrande. “Adesso, l’obiettivo è tornare a far salire i numeri delle presenze nel Village e nei punti vendita coinvolgendo i clienti con nuove attività e promozioni in presenza, in tutta sicurezza. Questa partnership, per di più, evoca il desiderio di tornare a viaggiare con ritrovata libertà e spensieratezza che tutti stavamo aspettando: siamo convinti, quindi, che incontrerà il favore dei nostri clienti".

Durante la promozione di lancio (fino al 31 maggio) si possono accumulare 5 miglia ogni euro speso nelle boutique. Per accreditare le miglia, basta presentarsi all’Infopoint all’ingresso del Village, consegnare gli scontrini relativi alle spese sostenute e sottoscrivere gratuitamente la Village Card che garantisce anche uno sconto del 10% su ogni acquisto effettuato. A partire da giugno, invece, le miglia accumulate saranno in proporzione di 1 a 1 (1 euro = 1 miglio).