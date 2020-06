Paluzza rinuncia al Palio Das Cjarogiules

Con grande rammarico, ma con la consapevolezza che la salute è il bene più prezioso, comunichiamo che la "36^ edizione del Palio di Paluzza - Palio Das Cjarogiules" quest’anno non avrà luogo. L'emergenza causata dal Covid-19 ci ha costretti a questa decisione.



Dobbiamo, purtroppo, mettere da parte il lavoro fatto finora dalle tredici Contrade con un centinaio di persone, dal nostro Staff dei Giovins di Chenti e dai numerosi Collaboratori e Volontari. Senza contare che la sicurezza di un evento come il “Palio das Cjarogiules” coinvolge Operatori di primo soccorso, Carabinieri, Polizia Locale, Protezione Civile e Volontari di svariate Associazioni, tutti appartenenti a strutture che sono e saranno sempre più sotto pressione. Risulta inoltre impossibile gestire in termini di “assembramento”, tutti i graditi ospiti/spettatori che nella due giorni di festeggiamenti, hanno raggiunto negli ultimi anni quota 10.000.



In tale clima di allerta sanitaria, destinato a durare nel tempo, con le attuali condizioni generali di vita, non è possibile continuare a pianificare un evento di grande portata quale è la nostra manifestazione. Sapete, infatti, che è un appuntamento importante, uno dei fiori all’occhiello della Carnia e non solo: al progetto si lavora per un anno intero, con l’obiettivo di mantenere e, se possibile, migliorare gli elevati standard raggiunti.



Infine, pianificare eventi festosi con questa grave pandemia in atto, causa di tanti lutti e di grandi sofferenze per molti nostri concittadini, sarebbe decisamente irrispettoso.



L'appuntamento con il “Palio das Cjarogiules” è, quindi, rinviato all’ 8 agosto 2021. Sarà il più bello di sempre, lo garantiamo!



Visita il sito www.paliodipaluzza.it