Panchine d'artista al Granfiume di Fiume Veneto

La magia dell’arte colora il Contest “Panchine d’artista” indetto dal Centro Commerciale Granfiume Granshopping di Fiume Veneto.

Attraverso l’intervento degli artisti selezionati, le panchine inserite nel piazzale esterno del centro commerciale sono trasformate in opere d’arte, punti di colore che mettono in luce il talento degli artisti locali.



L’iniziativa, che attraverso la selezione online avvenuta dal mese di febbraio al mese di aprile, ha decretato che ad operare con la propria fantasia e la propria originalità sul bianco delle strutture sono: Marco Gortana, Riccardo Peruzzi, Valentina Bott, Laura De Martin, che dal 6 maggio all’8 maggio, armati di pennelli e colori, interverranno sulle panchine predisposte all’esterno del centro commerciale, offrendo così agli affluenti del centro la visione dal vivo di come nasce un’opera d’arte.

Lavori in corso quindi sull’attività degli artisti che valorizza l’originalità e l’espressione dell’arte locale.



“È fondamentale per noi continuare ad essere di supporto, e dare spazio all’arte - spiega la Direttrice del Granfiume Marta Rambuschi, e in questo caso specifico, sosterremo i talentuosi artisti che possiede il nostro territorio che, con questo evento, avranno a disposizione una grossa vetrina per farsi conoscere e per esibire le loro abilità. Durante il loro intervento effettueremo delle riprese da condividere poi online– e una volta conclusa l'attività di personalizzazione delle quattro panchine dal 10 maggio al 16 maggio si potrà votare il proprio artista preferito attraverso diversi canali: con l’utilizzo del totem interattivo presente in galleria; online sulla pagina dedicata del sito del centro commerciale www.granfiume.it; infine, attraverso il contest online Facebook”.I sostenitori degli artisti potranno esprimersi sulle foto delle quattro panchine realizzate cliccando sull’opera preferita, e il totale dei voti raccolti da tutti i sistemi di votazione designerà il vincitore o la vincitrice che potrà così allestire la propria mostra d’arte per un periodo di quattordici giorni all’interno della galleria.L'evento di premiazione avverrà il 21maggio e l’esposizione delle opere dell'artista vincente avverrà dal 24 maggio al 07giugno e sarà visibile anche sul sito www.granfiume.it.