Panchine d'artista al Granfiume, spazio alla bellezza

Sono aperte sul sito www.granfiume.it le candidature per partecipare al progetto Panchine d'artista, finalizzato alla decorazione di 4 panchine, dipinte e personalizzate da artisti locali, che verranno poi collocate nel piazzale antistante il centro commerciale. Una volta realizzate ispirandosi al tema proposto, “La primavera”, prenderà il via un contest che raccoglierà sia le votazioni on line sia quelle raccolte tramite totem interattivi in galleria. Il vincitore o la vincitrice, riceverà come premio la possibilità di esporre le proprie opere per 14 giorni all'interno del centro commerciale, con l'allestimento di una mostra personale.

Gli artisti possono aderire alla selezione compilando un form sul sito del Granfiume fino al 18 marzo, inviando anche alcune opere già realizzate. Per definire la rosa dei 4 candidati verranno valutati originalità, tema ed estetica. I 4 artisti selezionati potranno poi personalizzare le panchine (una per artista), in un'area appositamente allestita nel centro commerciale: il work in progress verrà documentato con delle riprese che verranno trasmesse on line. Conclusi i lavori di personalizzazione da parte dei 4 artisti selezionati, inizierà il contest per decretare il vincitore (dal 29 marzo al 4 aprile): il pubblico potrà votare il proprio artista preferito attraverso diversi canali: il totem interattivo presente in galleria; sul sito www.granfiume.it; attraverso il contest online su Facebook.

Il totale dei voti raccolti attraverso i 3 canali, a cui si aggiungerà la valutazione di una commissione artistica, determinerà il vincitore. “Con questo progetto – afferma la direttrice del Granfiume Marta Rambuschi – vogliamo valorizzare i talenti degli artisti locali e non, e portare la bellezza e l'arte a contatto diretto della nostra clientela, facendola entrare con leggerezza nella vita quotidiana delle persone”. La premiazione è prevista il 4 aprile. L'esposizione delle opere dell'artista vincitore è in programma dal 19 aprile al 3 maggio. Il contest Panchine d'artista è un concorso rivolto a tutti gli artisti (dai 16 anni in su) o gruppi di artisti, professionisti e non del territorio. Sono ammesse tutte le tecniche di arte figurativa: pittura, street art, stencil art…