Appunatmento, il 16 dicembre 2020, alle ore 15.00, con la tavola rotonda dal titolo 'Pandemia e Società: la cura a confronto con i diritti fondamentali'. Ospite d'eccezione il Vice Presidente della Giunta regionale e Assessore alla Sanità Riccardo Riccardi.

L'evento giunge in un momento significativo nel quale si possono trarre ormai cospicue considerazioni sull'evolversi della pandemia non solo come impatto medico della patologia, ma anche sulle molteplici interrelazioni di questa con la società. La tavola rotonda sarà infatti interdisciplinare, e considererà lo sviluppo pandemico dai diversi punti di vista giuridico, internazionale diplomatico e medico.



L'evento si svolgerà sulla piattaforma Teams, al link sottostante, il giorno 16 dicembre 2020, a partire dalle ore 15.00, ed avrà fra gli indirizzi di saluto, quello del Magnifico Rettore, prof. Roberto Di Lenarda, ed il citato intervento dell’Assessore regionale alla Sanità, dott. Riccardo Riccardi.



Link per l'accesso all'evento: https://bit.ly/3qG2lSk



Locandina programma: https://www.units.it/sites/default/files/media/documenti/notizie/program_pandemia_16dic20.pdf