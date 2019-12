Paola Ferrari al Palamostre di Udine

Giovedì 19 alle 20.45 al teatro Palamostre di Udine, "Il Caffè del Venerdì" organizza la serata di solidarietà "Far bene al mondo fa bene a te: Provaci!”, con Paola Del Zotto Ferrari, esperta di no profit, moglie dell'insigne scienziato Mauro Ferrari, da gennaio 2020 Presidente del Consiglio Europeo della ricerca.

Con lei i garcons del "Caffè del Venerdì" parleranno di alcuni progetti promossi dalla Ferrari, tra cui #We 4 Others" (Noi per gli altri), insieme ai giovani, per contribuire allo "Sviluppo sostenibile" come indicato dai 17 Obiettivi del Millennio stabiliti dall'Onu. Il progetto è stato avviato il 29 marzo, a margine di Unesco Cities Marathon, in collaborazione con Federsanità Anci Fvg, Messaggero Veneto Scuola, la Rete degli Istituti scolastici e il Cta della provincia di Udine, la Lilt e altri partner. Del Zotto è nata a Milano ed è cresciuta a Udine. Ha una Laurea in Storia Contemporanea all'Università di Trieste e un Master in Affari Internazionali presso la Columbia University di New York. A New York, ha lavorato presso le Nazioni Unite e presso l’Unicef.

Nel 2009, insieme al marito Mauro, ha fondato in Calabria l'Accademia di Gagliato delle NanoScienze (www.nanogagliato.org). Inoltre, Paola fa parte della Stem Task Force di BPW International ed è fra i fondatori dell’iniziativa Equality Moonshot che aspira all’obiettivo di ottenere che almeno il 30% delle risorse mondiali siano governate da donne entro l’anno 2050. Dal 2018 è testimonial della sezione Rosa della Unesco Cities Marathon.

La serata sarà arricchita dalle testimonianze di alcuni giovani impegnati nei progetti di volontariato e da riferimenti artistici, musicali e recitativi coerenti con il tema dell'iniziativa. In programma musiche di John Lennon, Giorgio Gaber e le Poesie del Mahatma Gandhi, interpretate dagli artisti del caffè (il pianista Carlo Feruglio e l'attore Francesco Cevaro), che impreziosiranno l'evento.

La consueta iniziativa del Caffè 'I chicchi della solidarietà' prevede una raccolta fondi da destinare alla Lilt. La serata gode dei patrocini del Comune di Udine, di Federsanità Anci Fvg e dell'Unesco City Marathon.

L'ingresso alla sala è libero fino a esaurimento posti si consiglia di prenotare tramite il sito www.ilcaffedelvenerdi.it