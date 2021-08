Paralimpiadi, l'Università di Trieste fa il tifo per Giada Rossi

E' iniziato il conto alla rovescia per l'inizio delle Paralampiadi di Tokyo e il Friuli Venezia Giulia si prepara a fare il tifo anche per i suoi atleti. anche l'Università di Trieste ha fatto gli auguri a Giada Rossi, atleta che è anche studentessa dell'ateneo giuliano.



Il 24/8 iniziano le #paraolimpiadi: noi faremo il tifo sfrenato per Giada Rossi, studentessa di Scienze dell’educazione e già medaglia di bronzo a Rio de Janeiro nel tennis tavolo individuale.



Straordinaria atleta Giada: tutti le good vibes di UniTS sono per te!#tokyo2020 pic.twitter.com/lZlW7zuy90 — Università di Trieste (@UniTrieste) August 21, 2021