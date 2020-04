Parcheggi gratis a Udine per l'emergenza sanitaria

La Giunta, riunitasi oggi in seduta straordinaria, ha deliberato la proroga della gratuità dei parcheggi a raso e la proroga della scandeza degli abbonamenti su strada per i residenti al 13 aprile.

La decisione si è resa necessaria alla luce del DPCM del 1 aprile 2020 con cui è stata prorogata a tale data l’efficacia dei precedenti decreti e dell’ordinanza del 28 marzo del Ministero della salute.

La gratuità, lungi dall’essere un incentivo a uscite ingiustificate dalla propria abitazione, permette al contrario ai residenti e ai non residenti che si recano nella nostra città per lavoro di ridurre al massimo i propri spostamenti.