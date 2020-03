Parcheggi gratuiti a Monfalcone

Anche a Monfalcone sosta gratuita negli stalli a pagamento. La giunta comunale di Monfalcone su proposta del sindaco Anna Maria Cisint ha deciso di sospendere, per il periodo dell’emergenza, le soste a pagamento e le soste orarie nell’ambito comunale, in considerazione che le stesse erano funzionali alla rotazione del parcheggio per le esigenze delle attività commerciali attualmente chiuse.



La giunta comunale ha anche deliberato che i termini per la presentazione dei contributi già ricevuti e delle domande di sostegno da parte delle associazioni che scadevano il 31 marzo prossimo vengono prorogati sino il 30 maggio, in modo da non gravare negli adempimenti delle realtà associative in questo particolare momento