Parco di Sant'Osvaldo, patrimonio della città di Udine

Per lunghi anni sede dell’Ospedale psichiatrico provinciale di Udine, denominazione di quello che fu un manicomio, dal 1997 con l’ apertura alla città il Parco di Sant’Osvaldo diventa non solo un enorme polmone verde ma un cuore pulsante, con oltre un migliaio di attività culturali, sociali, sportive, artistiche, creative e solidali cresciute grazie alla collaborazione di centinaia tra cooperative sociali, associazioni e tante realtà insieme al Dipartimento di Salute Mentale dell’ASUFC.



Parte da lontano l’appuntamento “Noi siamo qui” di mercoledì 15 luglio previsto alle 17 nel Giardino dei Tigli: una tavola rotonda per presentare il “Manifesto del Parco di Sant’Osvaldo” e chiedere l’apertura di un tavolo di co-progettazione, composto da tutti i soggetti che negli anni hanno sostenuto e partecipato ad attività e iniziative, e che vogliono e possono portare un contributo per la riqualificazione del Parco come patrimonio botanico, architettonico, culturale e di memoria.



TAVOLA ROTONDA “NOI SIAMO QUI” -

Ventitré anni fa la manifestazione “Dentro/Fuori - Percorsi Creativi ai Confini della Memoria” dava il via all’apertura del Parco di Sant’Osvaldo alla cittadinanza, concludendo di fatto il lungo percorso di chiusura dell’ex manicomio di Udine a seguito dell’, consentendo la creazione di una rete di servizi territoriali della salute mentale accessibile e vicina alle persone in difficoltà.. Anno dopo anno le iniziative e gli eventi realizzati all’interno di questo meraviglioso Parco ricco di storia e di “verde bellezza” hanno registrato una partecipazione sempre crescente, che solo la scorsa estate ha coinvolto più di 6 mila visitatori.“Pensiamo che questo luogo sia importante per la città, così come la ricchezza di esperienze che hanno creato una rete sociale, culturale e di inclusione lavorativa che attraversa ancora oggi il Parco”. Da questa consapevolezza nasce il percorso che ha portato alla progettazione della Tavola rotonda del 15 luglio organizzata da ASUFC, Parco di Sant’Osvaldo, Consorzio COSM, Cooperative sociali Duemilauno Agenzia sociale, Itaca, Irene 3000, Partecipazione, associazioni Arum, È Vento Nuovo, Arci Bar Sport e gruppo artistico CipArt, e all’elaborazione del “Manifesto del Parco di Sant’Osvaldo”.Mercoledì 15 luglio alle 17 nel Giardino dei Tigli, conversazione sulla tutela, valorizzazione e riqualificazione del Parco come patrimonio botanico, architettonico, culturale e di memoria. Modererà i lavori la giornalista di Rai Fvg,che dialogherà con– Soprintendente Mibac,– assessore alla cultura Comune di Udine,– direttore Dsm di Udine,– presidente Consorzio Cosm,– Giant Trees Foundation,– responsabile dei Civici Musei “Casa Cavazzini”,– Assemblea lavoratrici e lavoratori dello spettacolo del Fvg,– presidente Opificio330 Ets. In attesa di conferma gli interventi di Regione Friuli Venezia Giulia e Direzione generale ASUFC.Porteranno il loro prezioso contributo la scrittricedell’associazione Italia Nostra, l’insegnanteper l’Università di Udine. Per motivi organizzativi si chiede di confermare la partecipazione a info@coopcosm.it.