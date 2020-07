Parco Zoo Punta Verde, piccoli esploratori crescono

Vivere a contatto con gli animali, studiarne i comportamenti, conoscere il lavoro dei guardiani e divertirsi, si può al Parco Zoo Punta Verde di Lignano Sabbiadoro dove sono state avviate le coinvolgenti attività didattiche “Esploratori allo Zoo”, riservate ai bambini dai 7 agli 11 anni. La possibilità di provare emozioni diverse, di vivere momenti divertenti, di scoprire cose fantastiche sul mondo degli animali, ma soprattutto di vedere quello che c’è dietro allo zoo provando l’emozione di essere guardiani e anche ricercatori.

“I bambini hanno la possibilità di trascorrere qualche ora all’aria aperta, circondati da tanti animali di specie diverse - dice il direttore del Parco Zoo Punta Verde. - Possono osservare gli animali da molto vicino, valutarne il comportamento e seguire il lavoro dei guardiani dall’interno. I nostri educatori raccontano curiosità sul Madagascar e la sua fauna, sulle foreste popolate dai felini, sulle infinite savane africane, con i delicati equilibri tra prede e predatori, e di tanto altro ancora. Momenti da novelli esploratori, come Magellano e Livingstone, che lasceranno delle vere emozioni in chi li vive”.

Le attività sono programmate per tutta l’estate il martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12 mentre il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 17.00. Sono ammessi al massimo cinque bambini (7-11 anni) seguiti da un educatore. Prevista, inoltre, una pausa per la merenda portata da casa. Per costi e iscrizioni si può telefonare allo 0431-428775 o visitare il sito www.parcozopuntaverde.it