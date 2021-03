Pareti rinfrescate ascoltando audiolibri

Chiusa in casa, con il lavoro che sta andando a rotoli, tanta voglia di fare e nessun timore di mettersi in gioco. Margherita Timeus (Meggy per i tanti amici), giornalista che risiede a Udine e che dirigeva un avviato periodico dedicato agli eventi in regione prima della pandemia, non si è mai persa d’animo e anzi ha sfruttato il periodo di confinamento e di restrizioni per metter a posto il suo appartamento un pezzo alla volta, senza dimenticare la sua passione per la cucina e pure la realizzazione di vari oggetti con il feltro.



“Chiusa in casa senza nulla da fare che non fossero le solite faccende domestiche a un certo punto - racconta Margherita - ho deciso che era arrivato il momento giusto per dare una bella rinfrescata all’abitazione. Avevo bisogno di tenere occupati mente e corpo e così, dopo aver rimesso in ordine tutta la casa, ho preso la tinta per le pareti e armata di pennello ho iniziato a ridipingere un pezzo alla volta. A dire il vero non era la prima volta che mi cimentavo in questo tipo di intervento. Già due anni orsono, quando c’era un caldo bestiale, mi sono occupata del bagno dove avevo qualche problema di muffa. Sono partita con piccoli ritocchi e alla fine ho rifatto completamente tutta la stanza. Ho interpellato mezzo mondo, anche perché a un certo punto non era facilissimo trovare i prodotti dei quali avevo bisogno, ma poi non mi sono più fermata arrivando anche all’esterno dove ho riverniciato infissi e staccionata della terrazza. Comunque è successo nel resto della casa quanto era già accaduto in bagno: sono partita con l’intenzione di bonificare qualche angolo delle pareti e sono finita per rinfrescare tutto a colpi di pennello. Perché a differenza del rullo si sporca molto meno e non si è costretti a coprire accuratamente ogni mobile. Ora ho quasi finito le pareti di casa. Poi passerò ai soffitti che sono un po’ più impegnativi anche perché in alcuni punti sono molto alti”.



E tra un lavoro e l’altro, dentro e fuori casa, Timeus che durante l’estate si è data da fare anche nella casa della mamma in Carnia, ha iniziato a realizzare per amiche e parenti piccoli giocattoli in feltro, molto apprezzati, tanto da farle immaginare di avviare un’attività vera e propria. “L’importante - racconta Margherita - è tenere le mani impegnate. Ti concentri su ciò che stai facendo e non pensi troppo ai problemi che devi affrontare. Ho iniziato anche ad ascoltare audiolibri o conferenze mentre lavoro. Per me si è rivelata una grande scoperta perché ti permette di fare altro mentre ascolti ed è incredibilmente rilassante”.Margherita sta già pensando a nuovi lavori dentro casa: mettere a posto uno specchio da trucco dove la luce non si accende e riparare un rubinetto del bagno che sta dando qualche problema. Più fai da te di così…