Parità di genere, i progetti finanziati dal Comune di Udine

Il Comune di Udine ha in programma una serie di iniziative, finanziate nell’ambito delle attività della Commissione Pari Opportunità, organizzate dalle associazioni del territorio attive nell’ambito della promozione della cultura dell’uguaglianza di genere e del rispetto della donna. A tal fine il Comune farà anche richiesta alla Regione Friuli Venezia Giulia di un contributo di 15mila euro che sarà attinto dallo stanziamento annuo previsto per le attività della Commissione.

Nello specifico, oggetto di richiesta di contributo saranno: uno spettacolo teatrale, da tenersi il 19 marzo 2022, presso il Teatro San Giorgio di Udine, dal titolo “Se non posso ballare non è la mia rivoluzione”, ispirato al libro di Serena Dandini “Il Catalogo delle donne valorose” con la partecipazione di Lella Costa; un’iniziativa, da realizzare in collaborazione con l’Associazione Endometriosi F.V.G., nel periodo tra marzo e aprile, intitolata “Conoscere l’endometriosi”, che prevede la realizzazione di eventi tesi alla sensibilizzazione e informazione sulla malattia rivolti alla cittadinanza attraverso iniziative quali l’illuminazione di giallo di luoghi caratteristici della città di Udine, verniciatura di giallo di una panchina situata in uno dei parchi cittadini, realizzazione di due murales, concessione del patrocinio per una maratona; una mostra pittorica, da realizzare in collaborazione con l’associazione Andos tra fine settembre e ottobre 2022, presso la galleria Tina Modotti, riguardante le opere di tre pittori, in omaggio alle donne operate di "tumore al seno", rappresentanti i momenti vissuti nel percorso che va dalla malattia, alla guarigione, alla rinascita; una nuova edizione del Concorso rivolto agli studenti delle scuole superiori contro il bullismo e la violenza di genere che prevede la creazione di un percorso artistico letterario teso a sensibilizzare i giovani contro il bullismo e la violenza fisica e morale sulle donne, con l’obiettivo di far comprendere agli adolescenti la potenza e le conseguenze di molte azioni quotidiane che generano difficoltà, disparità ed emarginazione; cinque video-interviste a cinque donne che si sono distinte nell’attività sportiva, che possano essere testimoni delle molteplice sfaccettature che derivano dall’essere donne e, nello stesso tempo, dal praticare uno sport ad alto livello (il filmato, a completamento della mostra fotografica già realizzata negli anni scorsi potrà, in seguito, rappresentare un momento di riflessione anche in ambito scolastico); un incontro aperto al pubblico, da realizzarsi in collaborazione con il Centro Misericordia e solidarietà, dal titolo “La donna e l’uomo complementari per il futuro” volto a proporre un confronto dialogico e interattivo tra la Commissione e i rappresentanti del centro Misericordia e Solidarietà su tematiche riguardanti il ruolo dell’uomo e della donna in un’ottica di integrazione e di scambio interculturale, visti come momento di arricchimento personale e sociale.

Le domande andranno recapitate alla Regione entro il 31 marzo.

“Desidero ringraziare - ha commentato il Sindaco Fontanini - la Commissione Pari opportunità e tutti i soggetti che hanno presentato queste iniziative per il loro impegno affinché il rispetto della donna e la logica della parità delle opportunità tra i generi vengano finalmente assimilati dalla nostra società, entrando a far parte di quel bagaglio di valori fondamentali sui quali si fonda il concetto stesso di democrazia. Il coinvolgimento delle nuove generazioni, in questo senso, risulta decisivo in questa battaglia di civiltà”.