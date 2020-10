Parlo, ascolto, comunico?, laboratorio di teatroterapia con performance

La sperimentazione della dimensione teatrale come veicolo per far fluire l’inconscio e il non detto. Per rafforzare la propria autostima nella relazione con gli altri o semplicemente per acquisire consapevolezza di ciò che si comunica. Con quali parole e atteggiamenti non verbali arriva un messaggio che si desidera comunicare? Come lo si può dirigere e governare?

Verte in parte attorno al tema della comunicazione del sé e all’espressione dei sentimenti e delle emozioni, verbali e non verbali, il laboratorio Parlo, ascolto, comunico? organizzato dall’associazione Espressione Est che si terrà presso la Cooperativa Athena (Viale Tullio 13 - Udine) in due giornate. Il primo appuntamento è per domenica 11 ottobre (dalle 9.30 alle 18.30) il secondo domenica 15 novembre (dalle 9.30 alle 18.30): i due appuntamenti possono anche essere frequentati singolarmente ma presentano delle diversità.



A condurli sarà Natascia Hagopian, teatroterapista e attrice teatrale laureata in Servizio Sociale. L’ingresso è gratuito e obbligatoria la prenotazione: contattare il numero +39 347 8737763 o scrivere a info@espressione-est.com.Il teatro può essere utilizzato a volte come tramite per entrare in una dimensione parallela a quella dell’elaborazione psicologica, senza la pretesa di sostituirvisi. Il laboratorio di teatroterapia mira a a far capire ai partecipanti cos'è la comunicazione giusta ed efficace. La prima giornata tratterà le caratteristiche tipiche della comunicazione verbale e non verbale, con esercizi di teatroterapia, mentre la seconda si concentrerà su un argomento scelto dall'insegnante con l'aiuto dei corsisti per portare questo argomento in teatro con una modalità comunicativa di impatto. Anche questa seconda parte conterrà esercizi di teatroterapia, improvvisazione e scrittura creativa.