Parte dal rione di Panzano il piano asfaltature di Monfalcone

Ha preso il via da Panzano il nuovo piano asfaltature del Comune di Monfalcone. Sono iniziati ieri i lavori di riqualificazione del manto stradale nelle vie del Mercato e Marconi, attesi da tempo data la condizione disastrata dell'asfalto. Il tempo stimato per l'esecuzione dell'intervento è di circa tre settimane, meteo permettendo, compresi gli assestamenti e la riasfaltatura. La prima fase del cantiere riguarda il rifacimento delle canalette di scolo laterali, poi sarà la volta del manto stradale. Stamattina il sindaco, Anna Maria Cisint, in virtù della delega ai Lavori pubblici, ha fatto un sopralluogo sul posto.

Prenderanno il via invece indicativamente entro un mese i lavori di rifacimento dell'asfalto, sia della carreggiata che in alcuni casi dei marciapiedi, in un'altra serie di vie cittadine, ovvero via Nove Giugno, via del Rosario, via dell'Arena, vicolo De Senibus, via Barbarigo, via Bixio, via Cosulich, via San Francesco, via Aris e via Carducci. Un appalto il cui quadro economico ammonta a 410 mila euro, tutti di fondi comunali. La sistemazione delle strade proseguirà ulteriormente, in quanto seguirà la riqualificazione di via Fermi, via Primo Maggio, parte di via San Polo, via Randaccio, via Brigata Messina, via Petrarca, via del Carso, via Bellini e l'incrocio tra via Doberdò e San Polo.