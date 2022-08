Parte il concorso Nonno Più 2022

Ritorna per il settimo anno il concorso Nonno Più promosso dalla 50&Più di Udine. Sarà l’anticamera della 12esima edizione della Festa dei nonni, in programma il 2 ottobre nella chiesa di San Francesco, con ospiti, tra gli altri, il cantante Dino e Marco Bonino de i Nuovi Angeli.

L’associazione dei pensionati del commercio, inserita in un sistema associativo e di servizi nato e cresciuto all’interno di Confcommercio-Imprese per l’Italia, ripropone, dunque, il premio per i nonni friulani più buoni, simpatici, generosi, divertenti, affettuosi nei tre settori dell’economia, dello sport e del volontariato. Viene inoltre confermato un quarto riconoscimento “speciale”, la sorpresa di fine concorso.

"Nella speranza che il difficile momento della pandemia sia superato – sottolinea il presidente della 50&Più Udine Guido De Michielis –, proporremo un evento in presenza con tanti nonni in festa. Un bel segnale di ripartenza".

Per votare il Nonno Più è possibile come di consueto inviare una e-mail con il nome del prescelto (sono possibili tre preferenze, una per categoria) all’indirizzo festadeinonniud@gmail.com. Le votazioni si chiuderanno una settimana prima della festa, che prevede le premiazioni del concorso e uno spettacolo teatrale con vari ospiti.