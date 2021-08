Parte il concorso Nonno più

Ritorna per il sesto anno il concorso Nonno Più promosso dalla 50&Più di Udine. Sarà l’anticamera dell’undicesima edizione della Festa dei nonni, in programma il 2 ottobre. L’associazione dei pensionati del commercio, inserita in un sistema associativo e di servizi nato e cresciuto all’interno di Confcommercio-Imprese per l’Italia, rilancia l’iniziativa del premio ai nonni friulani più buoni, più simpatici, più generosi, più divertenti, più affettuosi nei tre settori dell’economia, dello sport e del volontariato. Viene inoltre confermato un quarto riconoscimento “speciale”, la sorpresa di fine concorso.

"Continuiamo a vivere in una situazione di emergenza sanitaria – spiega il presidente della 50&Più Udine Guido De Michielis –, ma, grazie alla vaccinazione, le persone più fragili sono state messe in sicurezza. Sarà bello coinvolgerle in una festa che, pure quest’anno, sarà dedicata alle vittime della pandemia".

Per poter votare il “Nonno Più” si deve inviare una e-mail con il nome del prescelto (sono possibili tre preferenze, una per categoria) all’indirizzo festadeinonniud@gmail.com. Le votazioni si chiuderanno il 25 settembre, una settimana prima della festa (il cui logo sarà scelto tra dieci opere in mostra al Record Space del Città Fiera) che prevede al mattino le premiazioni del concorso e nel pomeriggio il consueto spettacolo teatrale con vari ospiti.