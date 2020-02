Parte il Servizio civile al Consorzio Leonardo

Nei giorni scorsi si sono aperte le porte delle cooperative sociali aderenti al progetto del Consorzio Leonardo Pordenone per accogliere i giovani che svolgeranno un anno in Servizio Civile. Nella sede di Confcooperative Pordenone si è tenuto un primo incontro di formazione in cui il presidente Luigi Piccoli ha presentato i due progetti (“Pordenone…Insieme è meglio” e “Diventare grandi insieme”) e le modalità di affiancamento alle persone disabili e ai minori.

I giovani – dodici ragazze e un ragazzo – opereranno in queste sedi: il centro diurno di coop Acli a Cordenons, a Villa Jacobelli a Sacile e a La Pannocchia di Codroipo gestite da coop FAI, al centro diurno della Coop Futura a San Vito, al centro diurno della Coop Il Piccolo Principe a Casarsa, al centro residenziale della Coop Il Granello a San Vito e al Ponte a Ghirano di Prata, alla Comunità di accoglienza minori a Pordenone e al centro diurno di Maniago di cooperativa Laboratorio Scuola.

Nelle cooperative del Consorzio Leonardo sono passati in quasi dieci anni un centinaio di giovani, che hanno avuto la possibilità non solo di fare un’esperienza di vita stimolante ed arricchente ma anche di entrare direttamente in un ambiente di lavoro strutturato. Anche coloro che partecipano quest’anno saranno seguiti da un tutor e riceveranno dall’Ufficio Nazionale del Servizio Civile 439,50 euro al mese.

Nel quaderno dedicato a queste esperienze di Servizio civile – e scaricabile dal sito www.consorzioleonardo.pn.it – sono state raccolte alcune riflessioni di chi ha svolto il servizio in questi anni.

“Questo progetto – ha affermato il direttore di Confcooperative Pordenone Marco Bagnariol – è la dimostrazione di quanto alla nostra organizzazione stia a cuore l’impegno formativo a favore delle giovani generazioni. E siamo molto soddisfatti che tra i sedici giovani del progetto che si è concluso un mese fa, due abbiano già trovato lavoro nelle cooperative sociali del Consorzio Leonardo”.