Parte la selezione per i 'Nonni più' 2020

Ritorna per il quinto anno consecutivo il concorso “Nonno Più” promosso dalla 50&Più di Udine. L’associazione dei pensionati del commercio, inserita in un sistema associativo e di servizi nato e cresciuto all’interno di Confcommercio-Imprese per l’Italia, rilancia l’iniziativa del premio ai nonni friulani più buoni, più simpatici, più generosi, più divertenti, più affettuosi nei tre settori dell’economia, dello sport e del volontariato. Viene inoltre confermato un quarto riconoscimento “speciale”, la sorpresa di fine concorso.

"Stiamo vivendo un anno davvero particolare – spiega il presidente della 50&Più Udine Guido De Michielis –, e il concorso, inserito nel contesto della decima festa dei nonni in programma il 2 ottobre, è in memoria delle vittime della pandemia".

Per poter votare il “Nonno Più” si tratta di inviare una e-mail con il nome del prescelto (sono possibili tre preferenze, una per categoria) all’indirizzo festadeinonniud@gmail.com.

L’associazione conferma invece l’impossibilità di organizzare il gran varietà proposto negli scorsi anni. "Visto il trend del contagio, il direttivo ha deciso di rinviare al 2021 una kermesse articolata" fa sapere De Michielis. "Ma la festa dei nonni, in ogni caso, la faremo pure stavolta. E non mancherà una bicchierata tra associati e simpatizzanti in occasione della premiazione del Nonno Più in Castello".