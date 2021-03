Partiti i lavori di riqualificazione in centro a Prodolone

Con un’operazione chirurgica, svoltasi in poco tempo, sono stati portati a compimento i lavori di demolizione dell’autofficina di via Molino a Prodolone. Si tratta del primo tassello dell’operazione di riqualificazione urbanistica del centro storico di Prodolone, in particolare con la realizzazione di un parcheggio.



Si è intervenuti infatti in particolare all’angolo tra piazza Centrale e via Mulino, su un’area di pertinenza dove insisteva un edificio che in passato ospitava un’autofficina, nel tempo dismessa, e per la quale i proprietari avevano manifestato l’intenzione di alienare all’Ente comunale. Per l’Amministrazione è stata l’occasione per rispondere a una esigenza del territorio, in particolare per ricavare uno spazio a parcheggio, a beneficio delle aree circostanti e della piazza della Chiesa, pesantemente penalizzata da tale funzione. Lo scopo dell’operazione è, infatti, di ridurre il numero dei parcheggi nella piazza centrale, alla quale si potrà accedere per mezzo di percorso pedonale attraverso lo spazio dell’ex autofficina.



La demolizione dell’autofficina è stata eseguita con perizia e si è proseguito con la pulizia generale e la bonifica del suolo. “Prossimo passo - spiega l’Assessore Emilio De Mattio – sarà la formazione delle adeguate pendenze e risagomatura e poi si eseguirà la regolarizzazione della scarpata lato roggia”. Una volta realizzata la nuova pavimentazione, saranno create due file di parcheggi, mediante betonella drenante e segnaletica orizzontale a delimitazione dei posti auto in porfido, perpendicolari a via Molino: il numero dei parcheggi previsto è di 20 più uno per diversamente abili, che aggiunti ai 18 esistenti formano un totale di 39 posti macchina. Saranno quindi creati degli accessi pedonali dal parcheggio a piazza della Chiesa, con uscita attraverso la porta nella recinzione vicina a Casa Mels.Il cantiere in corso a cura dell’Impresa Nadalin di Morsano al Tagliamento vedrà inoltre realizzare ulteriori opere di raccordo con l’adiacente parcheggio ad est grazie a marciapiedi in porfido, nuove aiuole, la posa di una fontana, la riqualificazione della sponda della roggia. L’opera - il Responsabile unico del procedimento è Ivo Nassivera - è finanziata con fondi comunali per 250 mila euro (compresa l’acquisizione dell’area) e si esaurirà entro il mese di maggio 2021.Per il Sindaco Antonio Di Bisceglie l’intervento a Prodolone “è un’opera attesa e propedeutica a migliorare l’ambito del centro storico di Prodolone, con nuovi posti auto e soprattutto riqualificandone uno degli scorci più significativi, così da renderlo più funzionale e attrattivo anche in funzione dello stesso turismo culturale di prossimità”.