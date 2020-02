Partito il corso di tecnica presepistica

È partito al completo il primo di febbraio il secondo corso regionale di tecnica presepistica base per la realizzazione di un presepe in stile palestinese, a Villa Manin, nella sede della Pro Loco di Passariano. Sono dodici i corsisti che stanno frequentando il corso, numero massimo di iscritti previsto. Il corso è tenuto dal maestro udinese Claudio De Lucchi, membro del gruppo Presepisti Friulani ed è organizzato dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia con il prezioso sostegno della Fondazione Friuli che ha coperto le spese per ogni partecipante.

“Siamo davvero felici di vedere una così alta partecipazione al corso - ha dichiarato il presidente delle Pro loco regionali Valter Pezzarini -, incentrato su una delle testimonianze di fede e tradizione più care alle famiglie. Le richieste di iscrizione sono state addirittura superiori alle aspettative (20 domande per 12 posti disponibili) tanto è che è già stata messa a cartellone una terza edizione del corso che si effettuerà tra settembre e ottobre 2020, per il quale ci sono già diverse prenotazioni”.

Il presidente ha poi anticipato che a giugno 2020 seguirà il primo corso di tecnica per la realizzazione degli elementi vegetali all'interno dell'ambientazione presepiale. “Crediamo sia molto importante - ha quindi concluso - tramandare le tradizioni, come quella bellissima del presepe. E ci fa davvero piacere constatare che alcune giovani leve si approcciano a questa forma d'arte. Rappresentano per noi la speranza che l’arte presepiale possa protrarsi nel tempo. Il nostro grazie va anche alla Fondazione Friuli e al presidente Giuseppe Morandini per essere ancora una volta al nostro fianco in un'iniziativa così importante”.

Tra le novità di questa edizione, la divisa da maestri presepisti che è stata consegnata a tutti gli iscritti al corso, ovvero il grembiule con il logo del gruppo Presepisti Friulani. Le lezioni proseguiranno sino al 28 marzo. Per info eventi@prolocoregionefvg.it / 0432 900908.