Partono i corsi Circolo Nuovi Orizzonti Kids

Nuovi corsi per i bimbi dai 6 anni organizzati dal Circolo Nuovi Orizzonti per imparare, divertirsi e crescere insieme. Tutte le lezioni si terranno nella nostra sede in via Brescia 3 - Rizzi, Udine.



RITMO, MOVIMENTO E CANTO - Laboratorio incentrato su ritmo, movimento e canto rivolto a bambini dai 6 ai 10 anni. Gli obiettivi del percorso saranno:

Educare i bambini al movimento attraverso suoni e danze, per favorire, divertendosi, la presa di coscienza delle proprie capacità motorie/musicali

Sviluppare la vocalità e l’intonazione

Abituare i bambini a un corretto “stare in compagnia”: le attività di gruppo (giochi e danze popolari) fanno sì che i bambini impareranno ad adeguare il proprio ritmo individuale a quello collettivo, acquisendo nel contempo maggiore fiducia in sé e negli altri.

Insegnante: GIORGIO PARISI

Nasce a Udine nel 1985 e si diploma in clarinetto nel 2003, per seguire successivamente corsi di perfezionamento strumentale a Tarquinia e Torino. Compie poi studi musicologici all’Università di Roma Tor Vergata e, sempre nella stessa città, prende parte ai corsi di educatore musicale alla Scuola di Musica Popolare di Testaccio.



ENGLISH IS FUN! -

Come ci si iscrive?

Emergenza Covid-19 - Modalità di accesso alla sede e di fruizione dei corsi

Nel 2011 termina il master in pedagogia musicale al CSI di Lugano, per seguire poi i corsi della SIEM per la didattica musicale elementare.Nel 2012 tiene i corsi di Musica e Movimento per gli utenti del Centro Socio Riabilitativo Educativo (Ass. N. 4 Medio Friuli) di Tavagnacco. Svolge da svariati anni attività di insegnamento in asili nido, scuole dell’infanzia e scuole primarie, nell’ambito dell’educazione musicale, della musica e del movimento, e della ritmica.Giovedì dalle 17.00 alle 17.45 - contributo mensile 35€Giovedì 15 ottobre e giovedì 22 ottobre ore 17.00 lezioni di prova gratuite!Corso di inglese per bambini dai 6 agli 8 anni. Impariamo insieme giocando, parlando, leggendo e divertendoci.Insegnante: CLARE TRAMACEREMadre lingua inglese e laureata in lingue, vive in Italia da 11 anni. Ha una vasta esperienza nell’insegnamento dell’inglese ai bambini e ragazzi e ha realizzato diversi progetti in varie scuole materne e primarie di Udine e Tavagnacco.10 lezioni il venerdì dalle 14.45 alle 15.45 – contributo 100€Prima lezione Venerdì 16 ottobre ore 14.45Alla fine della lezione di prova (ove prevista) potrai iscriverti al corso, che inizierà la settimana successiva al raggiungimento del numero minimo di iscritti previsto. L’iscrizione andrà effettuata prima della partenza del corso via mail a circolonuoviorizzonti@gmail.com o di persona presso la Segreteria (via Brescia 3 - Rizzi, Udine), presentando l’autocertificazione sul tuo stato di salute che ti verrà consegnata, versando il contributo previsto e rinnovando la tessera associativa al Circolo (che ha validità dal 1/10/20 al 30/09/21 e ti permette di accedere a tutte le iniziative e servizi offerti dalla nostra associazione e dal circuito Arci).I posti sono limitati e verranno assegnati in ordine di prenotazione.Il Circolo culturale e ricreativo Nuovi Orizzonti ha predisposto tutte le misure di prevenzione previste dalla normativa per la sicurezza degli spettatori, ma conta sulla collaborazione di tutti i partecipanti per il rispetto delle norme e delle raccomandazioni. Leggi qui

l’informativa breve relativa alle modalità di accesso alla Sede. Tutti i corsi sono soggetti a prenotazione e presentazione di autodichiarazione sul proprio stato di salute. In ogni caso non sarà permesso l’accesso ai locali dell’associazione in presenza di sintomi febbrili o altri sintomi riconducibili al Covid-19. I corsisti per accedere ai locali dovranno indossare la mascherina, disinfettarsi le mani e mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro nelle aree comuni del Circolo. Durante le lezioni i corsisti sono tenuti a seguire le indicazioni date dai docenti, igienizzandosi spesso le mani e mantenendo le distanze interpersonali idonee alle attività svolte. Sono comunque sempre vietati gli assembramenti.