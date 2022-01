Pasian di Prato, presto in gara il nido integrato

Dopo l’approvazione del progetto definitivo affidato alla ViTre Studio di Thiene (Vicenza) per la costruzione di un asilo nido integrato presso il polo scolastico/sportivo del Capoluogo (che vede un importo complessivo di 1.400.000 euro finanziato per 1.150.000 euro da un contributo regionale tramite il decreto del 2018 che riconosce contributi a favore dell’edilizia scolastica e per i restanti 250 mila euro con fondi propri del Comune), l’obiettivo dell’amministrazione Piccinin è mettere in gara l’opera in tempi brevi perché i lavori si svolgano a partire dall’estate 2022 e il servizio possa partire a settembre 2023. Parallelamente gli uffici comunali stanno lavorando per trovare le risorse finanziarie necessarie all’acquisto dell’arredamento che esula dall’attuale quadro economico.

L’intervento - che rientra nel programma triennale dei lavori pubblici - sarà realizzato vicino al centro diurno per anziani in via dei Tigli. Sarà un edificio nZEB (Nearly Zero Energy Building) ossia ad elevata efficienza energetica, in grado di azzerare (o quasi) i propri consumi grazie a una progettazione che prevede l’utilizzo di isolamenti, fonti rinnovabili e impianti performanti. Sarà costruito in legno su un unico piano, suddiviso principalmente in tre aule - una per lattanti (10 bambini), una per divezzi (15 bambini) e una terza per la scuola d’infanzia (25 bambini) - e un centro cottura autonomo con grandi vetrate affacciate su un ampio giardino. La cucina in loco per la produzione dei pasti sarà funzionale, oltre che all’asilo, anche per le altre scuole del comune che fruiscono della refezione.

“La scelta di realizzare un asilo statale è stata lungimirante poiché negli anni le due scuole paritarie presenti a Pasiano hanno conservato il numero degli iscritti e non sono mai andate in sofferenza", osserva il sindaco Edi Piccinin. "Questo dato di fatto è stato il punto di partenza per inoltrate la domanda di finanziamento per la costruzione di un asilo nido integrato strutturato per ospitare tre sezioni e che ha ottenuto i pareri favorevoli da Sovrintendenza archeologica belle arti e paesaggio, Azienda sanitaria Friuli Occidentali e Arpa Fvg”.

Continua Piccinin: “Arrivare all’approvazione del progetto definitivo non è stato facile perché nel corso del 2021 c’è stato un aumento dei costi delle materie prime e l’opera che inizialmente era stata stimata di 1.150.000 euro è salita a 1.800.000 euro. Siamo riusciti a trovare una via di mezzo chiudendo a 1.400.000 euro perché fortunatamente il bilancio del Comune è solido e ci ha permesso di gestire le variazioni di prezzo senza incorrere in situazioni di stallo per mancanza di risorse o finanziamenti”.

“L’obiettivo dell’amministrazione non è solo quello di realizzare una struttura all’avanguardia e accogliente, che si trova vicino alla lottizzazione ex Viglietti, a due passi dal centro di Pasiano dove si stanno iniziando a vendere le prime case ma anche di offrire un servizio che possa diventare un incentivo alla natalità – conclude il sindaco -. Per una giovane coppia che ha bisogno di progettualità è il posto ideale in cui andare a vivere perché servita dal punto di vista dei servizi, insediata nell'area del polo scolastico-sportivo; inoltre la realizzazione dell’asilo nido integrato risponderebbe al bisogno di disporre di un servizio necessario per le future famiglie”.