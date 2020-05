Pasiano, 5mila euro per le misure di adeguamento anti-Covid19

Nella seduta di lunedì pomeriggio la Giunta di Pasiano ha approvato il prelievo di 5mila euro dal fondo di riserva - somma necessaria alla copertura di eventuali spese non prevedibili - per adeguare le strutture comunali ai protocolli nazionali anti-Covid 19, per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro. “Queste risorse saranno utilizzate per acquistare rilevatori di temperatura, transenne, disinfettanti e tutto quello che servirà nella fase di riavvio dell’attività, per riaprire le strutture comunali in condizioni minime di sicurezza” ha commentato il sindaco Edi Piccinin.



La proposta di deliberazione è stata formulata dall’ufficio finanziario su richiesta dell’assessore alla Programmazione economica-finanziaria Loris Canton. La ripartizione della cifra è la seguente: 3mila euro per l’acquisto di dispositivi medici e i restanti 2mila euro per l’acquisto di beni per la sicurezza dei lavoratori.

Per salvaguardare la salute degli amministratori comunali, del personale dipendente e di tutte le persone che accedono agli edifici comunali, il Comune si doterà di: mascherine chirurgiche e mascherine “FPP2" per personale dipendente e amministratori, gel disinfettante igienizzante e termo scanner.



“L’obiettivo primario è quello di assicurare la tutela della salute di chi lavora e le necessarie condizioni di sicurezza nell’erogazione dei servizi - ha affermato il sindaco Piccinin e l’assessore, nel rispetto delle indicazioni formulate dal Ministero della Salute su suggerimento del comitato tecnico-scientifico”.