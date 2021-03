Pasiano aderisce a Comuni ciclabili Fiab

Il Comune di Pasiano di Pordenone aderisce alla quarta edizione dell’iniziativa promossa da Fiab, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, “ComuniCiclabili”, progetto che s'inserisce all’interno del piano urbano della mobilità ciclistica comunale, denominato “Biciplan”. L’amministrazione aveva discusso dell’adesione già lo scorso ottobre su proposta del vicesindaco con delega alla Mobilità e ai trasporti intercomunali Andrea Piovesana.

Il sindaco Edi Piccinin ricorda che Fiab ha promosso il riconoscimento “ComuniCiclabili” come uno strumento che permette all’amministrazione di misurare le azioni intraprese per migliorare la ciclabilità del proprio territorio. “Per città a misura di ciclista, sia per la mobilità quotidiana che per l’esperienza turistica, sull’esempio di elevati standard adottati da molte città europee. La mobilità lenta è sempre più un volano delle economie locali e le vie di comunicazione sono strategiche per lo sviluppo urbano del territorio - afferma Piccinin -. In questi ultimi anni, infatti, c’è una riscoperta della bicicletta che va oltre il concetto di mezzo per fare sport o di divertimento, ma diventa un veicolo di spostamento. Una corretta pianificazione degli ambienti urbani e l’attuazione di politiche che favoriscano una mobilità a misura d’uomo consente a Pasiano di farsi conoscere e rilanciare l’economia”.

Gli indicatori considerati nella valutazione che assegna il riconoscimento “ComuneCiclabile” sono il livello di cicloturismo (ossia le infrastrutture dedicate ai ciclisti quali ciclovie, ciclofficine, servizi di assistenza, noleggio e guide per ciclisti, strutture ricettive particolarmente attente alle esigenze dei pedalatori), il grado di mobilità urbana, la governance (interventi infrastrutturali, tasso di motorizzazione, politiche e pianificazione che generano servizi, agevolazioni, innovazioni, interventi e servizi, che nel loro insieme promuovono un diverso modello di mobilità e di vita) e la comunicazione e promozione (rivolte alle famiglie, ai bambini, ai lavoratori e ai commercianti).

In base alla somma delle infrastrutture e delle azioni a favore della mobilità in bicicletta Pasiano otterrà dei punteggi sintetizzati nel un numero di “biciclette” riportate sulla bandiera, variabili da un minimo di uno a un massimo di cinque per i comuni più virtuosi. Entrando nella rete potrà partecipare alle iniziative della "Scuola ComuniCiclabili” ed evidenziare il ruolo di Fiab in tutte le iniziative di comunicazione pubblica.

I benefici che si ottengono dall’adesione, come stimolo ad una competizione virtuosa, sono: la Road Map delle azioni per la ciclabilità, la condivisione delle migliori pratiche tra le città della rete, la valorizzazione delle politiche attuate e il marketing territoriale per la ciclabilità.

Con l’adesione a “ComuniCiclabili” Fiab e la predisposizione del Biciplan, Pasiano desidera contenere l’impatto ambientale e promuovere nuovi stili di vita e di mobilità attiva, nell’ottica della prevenzione della salute della collettività, e di una miglior fruizione del territorio.