Pasiano aderisce al distretto del commercio 'Sile Meduna'

Anche Pasiano di Pordenone risponde presente al progetto di sviluppo del “Distretto del commercio” proposto dall’assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini con la legge regionale n. 3/2021 e nato con l’intenzione di contrastare la forte crisi che ha coinvolto il settore e rilanciare, in particolare, il commercio di vicinato.



L’assessore al Commercio, Loris Canton, riferisce che dopo diversi incontri con il Comune di Azzano Decimo e l’assessore al Commercio Enrico Guin e i rappresentanti di Ascom l’amministrazione comunale di Pasiano ha deciso di dar vita al distretto del commercio denominato “Sile e Meduna” con capofila Azzano Decimo (con ruolo di impulso e coordinamento). “Atteso che un progetto può trovare un’azione maggiormente incisiva se coordinato su ambiti territoriali ottimali che vanno oltre il mero confine comunale – specifica Canton -, gli altri Comuni del distretto saranno Chions, Fiume Veneto, Prata di Pordenone, Pravisdomini e naturalmente Pasiano”.



Ancora Canton: "Vedere un territorio unito e pronto a firmare un protocollo d'intesa è une anche un’iniziativa che l'amministrazione ha messo in campo per dare sostegno a un settore in difficoltà, sempre al seguito di ascolto e confronto”.Il distretto consentirà di valorizzare ciò che di speciale ha Pasiano: la possibilità di offrire servizi e soprattutto esperienze che ne possano esprimere la peculiarità, per stare al passo e non perdere la sfida con i grandi player che hanno possibilità logistiche e distributive più grandi. Da qui la volontà dell’amministrazione comunale di procedere all’istituzione del “Distretto del Commercio Sile Meduna” con i Comuni territorialmente affini per storia, cultura, tradizioni e sviluppo urbanistico.“Lo scopo del distretto sarà quello di valorizzare il commercio di vicinato attraverso la modernizzazione e l'innovazione – ricorda il sindaco Edi Piccinin -, rivitalizzando i centri storici e abitati, sostenendo i progetti di promozione e aggregazione, ma anche di riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane a vocazione commerciale – e conclude -. Gli incentivi al rinnovo e alla rigenerazione delle attività economiche riguarderanno iniziative di infrastrutturazione urbana, come la rete a banda larga, le zone pedonali, la mobilità sostenibile e la forestazione urbana. Sono previsti inoltre interventi di investimento in tecnologia e digitalizzazione a carico delle imprese private coinvolte, che potranno beneficiare di contributi regionali mediante il nuovo Fondo per lo sviluppo dei Distretti del commercio”.