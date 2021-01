Pasiano, affidata la progettazione per l'asilo nido integrato

Lunedì 11 gennaio il sindaco di Pasiano di Pordenone Edi Piccinin, l’architetto Cinzia Terrida (Area Gestione del Patrimonio e Lavori Pubblici per il Comune) e l’architetto Gianluca Perottoni dello studio di progettazione ViTre (specializzato in edifici scolastici ed edifici pubblici) si sono incontrati per sottoscrivere alcuni dettagli tecnici e l’affidamento della progettazione definitiva propedeutici alla costruzione dell’asilo nido integrato presso il polo scolastico/sportivo del capoluogo. L’intervento - che rientra nel programma triennale dei lavori pubblici - prevede la valutazione della sicurezza, la progettazione esecutiva e il coordinamento sicurezza in fase di progettazione. La spesa complessiva è di 1.150.000 euro, somma sostenuta e coperta da contributo ministeriale. Entro centoventi giorni sarà realizzato il progetto esecutivo da porre a base di gara per i successivi lavori.



Il nuovo asilo nido integrato sarà realizzato vicino al centro diurno per anziani in via dei Tigli. Sarà un edificio nZEB (Nearly Zero Energy Building) ossia ad elevata efficienza energetica, in grado di azzerare (o quasi) i propri consumi grazie a una progettazione che prevede l’utilizzo di isolamenti, fonti rinnovabili e impianti performanti.



“Sarà costruito in legno seguendo i principi della bioedilizia e del risparmio energetico - rileva il primo cittadino - e quindi si tratta di un’opera altamente sostenibile”.La struttura sarà realizzata su un unico piano, suddivisa principalmente in tre aule e un centro cottura autonomo con grandi vetrate affacciate su un ampio giardino.“La cucina in loco per la produzione dei pasti sarà funzionale, oltre che all’asilo stesso, anche per le altre scuole del comune - sottolinea Piccinin -. In questo modo renderemo il servizio più efficace e garantiremo lo standard qualitativo della mensa più elevato. Questo sarà un elemento indispensabile e competitivo per il territorio: poter consumare a scuola un pasto domestico come fosse preparato a casa”.I professionisti di ViTreStudio sono stati incaricati di valutare anche l’inserimento di un impianto di teleriscaldamento da asservire all’edificio “cosicché grazie ad un solo generatore e ad un unico intervento, le strutture adiacenti possano godere dei benefici relativi al minor impatto ambientale e al risparmio energetico generale” sottolinea Piccinin.Il progetto sarà pronto per maggio 2021 e successivamente sarà sottoposto ai pareri dell’azienda sanitaria e dei vigili del fuoco per la valutazione della sicurezza. “Lavoreremo sodo affinché le procedure di gara per l'affidamento dei lavori possano partire entro la fine di quest’anno e il cantiere possa essere avviato con il 2022 - conclude il sindaco -. La realizzazione dell’asilo nido integrato è importante per le giovani coppie pasianesi e dei comuni limitrofi che hanno bisogno di progettualità. Inoltre desideriamo offrire alle famiglie con bambini dai tre mesi ai tre anni un servizio che ora è poco diffuso ma sempre più necessario. Vogliamo gettare le basi perché Pasiano diventi un centro urbano più attrattivo e a portata di famiglia”.