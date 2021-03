Pasiano, affidato l’incarico per la gestione del Progetto Giovani

Il Comune di Pasiano di Pordenone ha affidato l’incarico per la gestione e il coordinamento del Progetto Giovani, ossia interventi e azioni per sostenere e promuovere la partecipazione attiva agli aspetti della vita della comunità. L’amministrazione Piccinin ha individuato come strumento di pianificazione delle politiche locali la cooperativa sociale Onlus Itaca di Pordenone, soggetto che si occuperà di realizzare quattro progetti nell’ambito dei servizi socio sanitari educativi.



Itaca si occuperà di predisporre dei percorsi preparatori nelle classi della scuola secondaria di primo grado, interventi educativa di strada, percorsi formativi dedicati agli adulti a corresponsabilità educativa e lavori di comunità. Il costo complessivo del servizio (245 ore di attività) è pari a 6.190 euro al netto dell’Iva.



“Il progetto non è un punto di arrivo ma una partenza costruita a più mani con la collaborazione di educatori del territorio, delle professionalità dell’area sviluppo di comunità del servizio sociale dei comuni, delle parrocchie - dichiara l’assessore alle Politiche giovanili Tiziana De Bortoli -. Vogliamo offrire ai ragazzi e ai giovani esperienze e luoghi di aggregazione sempre più centrati sui loro bisogni reali, valorizzando le realtà associative che da anni operano positivamente sul territorio e quelle che si stanno avviando con successo, intercettando anche chi ancora non hanno trovato il proprio spazio”.



Per quanto riguarda i percorsi preparatori nelle classi della scuola secondaria di primo grado, nel mese di maggio, sarà realizzato un incontro laboratoriale su tematiche educative e di raccolta di emersioni sulle volontà e gli interessi dei ragazzi. L’incontro sarà co-progettato e condiviso con la scuola “Celso Costantini”.Il secondo progetto, l'intervento educativo di strada, consiste nella presenza pianificata e coordinata degli educatori nei punti di aggregazione dei giovani. Si tratta di un servizio che ha l'obiettivo di ascoltare i loro bisogni, le attese, le risorse e le difficoltà, attraverso un modello di realizzazione partecipato. Itaca attiverà un’azione di mappatura e monitoraggio dei contesti aggregativi spontanei sul territorio per cinque mesi con l’obiettivo di presidiare gli spazi già riconosciuti come significativi per frequentazione e/o mappare i luoghi (con particolare attenzione alle nuove modalità aggregative che potrebbero essere nate a seguito delle restrizioni dettate dall’emergenza Covid) in cui gli adolescenti (fascia 15 - 18 anni) si ritrovano tra gruppi di pari.Prevista anche la realizzazione di tre percorsi formativi dedicati agli adulti a corresponsabilità educativa (genitori, allenatori sportivi, ecc) sui temi della partecipazione, della responsabilità e della cittadinanza attiva, con un particolare focus sugli approcci da mettere in campo per garantire una comunità capace di essere inclusiva e di valorizzare competenze, talenti e abilità dei giovani.Infine, il lavoro di comunità, sarà suddiviso tra la partecipazione dell’operatore al Tavolo di Comunità e ad incontri e momenti di confronto con i soggetti e le organizzazioni già attive, oltre che per l’attività di backoffice e preparazione degli incontri e dei tavoli di lavoro."Per noi è fondamentale lavorare sulla mappatura dei bisogni, sulla formazione diffusa destinata agli adulti di riferimento, sull’integrazione delle azioni delle diverse associazioni, locali e non, e delle diverse cooperative che sul territorio offrono servizi extra scolastici, dal doposcuola al progetto Go(To)gether (dedicato al contrasto della povertà educativa minorile, ndr) – riportano De Bortoli e il sindaco Edi Piccinin -. Desideriamo che i ragazzi siano i protagonisti, che sentano di poter trovare contesti motivanti e supportivi”.