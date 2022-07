Pasiano, al via i lavori al cimitero di Azzanello

L’Amministrazione comunale di Pasiano ha affidato il servizio di progettazione opere edili, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo nonché modifica del piano cimiteriale, riferito alla frazione di Azzanello, al geometra Fabio Moschetta poiché il camposanto evidenzia una carenza di loculi, non sufficienti a garantire le future tumulazioni nel breve e medio periodo.

“Nel Piano cimiteriale del 2001 non è prevista la costruzione di ulteriori e nuove strutture per loculi e, per questo, si rende necessario apportare una variante allo strumento regolatore per individuare, all’interno del cimitero esistente, l’area destinata alle nuove costruzioni", riporta il primo cittadino, Edi Piccinin. "Con delibera del Consiglio comunale del 19 maggio abbiamo approvato la variante/modifica del Piano mediante l’eliminazione dell’area verde destinata a future sepolture private, dell’area destinata a nuovo altare e tomba sacerdotale, individuando al posto di questi spazi la superficie per la costruzione di nuovi loculi, provvedendo, inoltre, all’eliminazione dell’area per cappelle gentilizie private, localizzate in adiacenza ai servizi igienici del cimitero, dove viene prevista la costruzione di una rampa per il superamento delle barriere architettoniche”.

Il quadro economico dell’intervento è di 245mila euro di cui 162.200 relativi ai lavori di realizzazione dei loculi, dei percorsi e degli oneri per la sicurezza e 82.800 di somme a disposizione dell’amministrazione.

“Negli ultimi quattro anni abbiamo sempre operato con impegno e determinazione per garantire il necessario decoro ai luoghi di culto presenti nel territorio comunale, dedicati al silenzio e alla preghiera, dove riposano le persone a noi care che non ci sono più", chiude Piccinin. "Tra le opere ricordiamo le costanti manutenzioni per migliorarne la fruibilità e interventi strutturali per potenziare gli aspetti legati alle sepolture: coperture, tinteggiature e grondaie, riparazione di infiltrazioni, impermeabilizzazioni, riconsolidamento delle fondazioni, realizzazione nuovi loculi e percorsi pedonali con la rimozione delle barriere architettoniche presenti”.